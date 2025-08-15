割頸少女、槍斃證人灌雙桶屍 主謀2度判死…今都認罪但不想死

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

男子徐德益私吞300萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又擅賣客戶土地獲利千萬元挨告，教唆6人押走黃姓證人射殺灌水泥裝桶，法院一、二審都判徐死刑，經最高法院撤銷，更一審今開庭，徐男原主張全部上訴，今沈默思索許久改口「僅就量刑上訴」，全部認罪。

台中高分院更一審今開準備程序庭，因徐男先前主張全部上訴，今改口稱僅就「量刑」上訴，受命法官周淡怡再次確認、詢問徐男上訴範圍為何，如僅針對量刑上訴，就原審犯罪事實有無爭執，換言之是否僅爭執是否判死刑？

徐男面對詢問陷入一陣沈默，緊盯著電腦螢幕上記載法官詢問筆錄，徐男的辯護人、律師李宣毅緩緩向他解釋法官問題，但徐男仍遲疑無法回應，李就要他「勇敢一點」、「謹慎思考後自己向法官說。」

徐最後才說，僅對量刑上訴，犯罪事實不爭執，他都認罪。

因本件最高法院撤銷發回，理由包括先前送量刑前社會鑑定，就徐男復歸可能性部分，有調查及理由欠備的違法，且未調查矯正人員意見，更一審後續將重做鑑定。

李宣毅建議由輔仁大學社會工作學系副教授陳怡青負責，他表示陳有社工、犯罪防治多樣專業，且在第一線實務工作，是跨領域的專家。

公訴檢察官柯學航則認為，應交由國立中正大學犯罪防治學系教授楊士隆及其團隊負責，楊身為矯正教化專家，團隊鑑定經驗更豐富完整。

徐德益（35歲）2016年和王閔正做土地買賣、貸款，徐和陳姓女友、王男受託出售土地卻私吞380萬元，還不出錢就共謀誣陷給17歲蔡姓少女捲款潛逃；同年5月徐等朝蔡女灌酒，由陳女拿鐵鎚重擊她頭，王接手猛捶，徐拿剪刀刺胸口、旋轉攪動剪刀，用菜刀割斷頸部慘死，遺體裝進塑膠桶內。

徐2018年放款時，張集喬得知死者黃男的何姓友人要辦土地貸款，就介紹給徐承接，徐拿到資就直接把土地賣掉得利2690萬元，何提告詐欺，徐擔心黃的證詞對他不利，2019年6月5日和林宥廷、王閔正、張集喬、童睿明、趙子真及宋文達等人，將黃射殺套袋灌鹽巴再做成桶屍掩埋。

徐德益接連殺害少女、黃姓證人再灌成「雙桶屍」，法院一、二審都依殺人罪判他死刑，經最高法院撤銷目前更一審中。圖／報系資料照
徐德益接連殺害少女、黃姓證人再灌成「雙桶屍」，法院一、二審都依殺人罪判他死刑，經最高法院撤銷目前更一審中。圖／報系資料照

