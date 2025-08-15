桃園電銲工人3樓踩空墜地亡 無良雇主撇清拒認罪判1年

桃園某公司去年3月在龍潭區三角林街蓋新廠房，受雇於智仁工程行的劉姓男子在3樓電焊時，意外踩空墜地不治，鄭姓雇主竟將重大工安事故責任全推給死者，桃園地院審結，將拒絕認罪的鄭某依過失致人於死，判1年徒刑，緩刑4年，可上訴。

犯罪事實指出，桃園市智仁工程行66歲鄭姓負責人，僱用南投縣劉姓男子2024年3月11日到桃園市龍潭區三元段886之4等4筆地號某機械公司龍潭廠新廠房進行鋼構工程。劉男在3樓完成電焊施作後，現場安全網尚未復原前，因跨越鋼樑，不慎踩空摔落，又因未戴用安全帽，導致頭胸部鈍挫傷併顱內出血而死亡。詎料，鄭姓雇主將相關施工流程、安全設備等責任均推由劉姓工人得自行處理。

審理時，鄭某雖否認犯行，但法院根據卷內證據認定他就是「職業安全衛生法」規範的雇主，依法應指派鋼構組配作業主管在現場指揮，並確保劉姓勞工採取勾掛安全帶、戴用安全帽等必要防護措施，保障作業安全。但他未盡上述義務，導致被害人在安全網尚未恢復前，既未勾掛安全帶，也未戴安全帽，不慎自高處墜落，造成職業災害，因此認定鄭某違反職業安全衛生法及相關安全設施標準，有重大過失。