桃園電銲工人3樓踩空墜地亡 無良雇主撇清拒認罪判1年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園某公司去年3月在龍潭區三角林街蓋新廠房，受雇於智仁工程行的劉姓男子在3樓電焊時，意外踩空墜地不治，鄭姓雇主竟將重大工安事故責任全推給死者，桃園地院審結，將拒絕認罪的鄭某依過失致人於死，判1年徒刑，緩刑4年，可上訴。

犯罪事實指出，桃園市智仁工程行66歲鄭姓負責人，僱用南投縣劉姓男子2024年3月11日到桃園市龍潭區三元段886之4等4筆地號某機械公司龍潭廠新廠房進行鋼構工程。劉男在3樓完成電焊施作後，現場安全網尚未復原前，因跨越鋼樑，不慎踩空摔落，又因未戴用安全帽，導致頭胸部鈍挫傷併顱內出血而死亡。詎料，鄭姓雇主將相關施工流程、安全設備等責任均推由劉姓工人得自行處理。

審理時，鄭某雖否認犯行，但法院根據卷內證據認定他就是「職業安全衛生法」規範的雇主，依法應指派鋼構組配作業主管在現場指揮，並確保劉姓勞工採取勾掛安全帶、戴用安全帽等必要防護措施，保障作業安全。但他未盡上述義務，導致被害人在安全網尚未恢復前，既未勾掛安全帶，也未戴安全帽，不慎自高處墜落，造成職業災害，因此認定鄭某違反職業安全衛生法及相關安全設施標準，有重大過失。

法院審酌，鄭姓雇主的犯行造成被害劉男家屬痛失親人，承受難以彌補的傷害；雖然他在犯罪後否認責任，但最終仍與被害家屬達成調解並賠償損害，綜合考量被告的過失程度、家庭經濟狀況等各項情節，判處相應刑罰，依法宣告緩刑。

某機械公司2024年3月間興建龍潭廠房時，劉姓工人在3樓電焊意外踩空摔死，鄭姓雇主拒認罪，將工安事故推給死者，桃園地院審結，依過失致人於死罪將雇主判1年徒刑，緩刑4年，可上訴。示意圖／記者陳恩惠攝影
某機械公司2024年3月間興建龍潭廠房時，劉姓工人在3樓電焊意外踩空摔死，鄭姓雇主拒認罪，將工安事故推給死者，桃園地院審結，依過失致人於死罪將雇主判1年徒刑，緩刑4年，可上訴。示意圖／記者陳恩惠攝影

雇主 職業安全 桃園地院

