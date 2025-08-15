快訊

才否認和解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7050元

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市巨業客運去年9月撞擊並輾斃東海大學林姓女大生一案，林女律師劉建志再度發出聲明，指出巨業客運昨天傳簡訊，只願再增加3萬7050元的賠償金，總計33萬7050元做為本案喪葬費用及醫療費用賠償，精神慰撫金的部分則全額由強制險賠付；巨業表示顯未將強制險所給付部分計入，雙方仍努力協商中。

施姓司機今年4月遭台中地檢署依過失致死罪起訴，案件進入一審審理中，但林女家屬透過律師劉建志發出聲明，怒斥巨業公司因保險公司拒絕理賠，最初僅願意以30萬元與家屬和解，讓家屬無法接受；對此，巨業公司指出，目前進入司法訴訟階段，和解內容是雙方初步討論階段，公司暫時無法回應。

律師劉建志指出，巨業公司對外駁斥否認最初以30萬元與家屬和解的數字後；就巨業公司只願意以33萬7050元與家屬和解，劉建志昨天再臉書貼文表示，「是誰說要負起全部責任？又是誰說30萬是離譜的數字？何時能有個一致的說法給家屬？期盼家屬不再被如此羞辱，希冀逝者靈魂得以安息。」

律師劉建志昨晚則在個人臉書貼文指出，「身為告訴代理人，我已經不知道該說什麼了，一間經營了50多年的客運企業，究竟是基於怎麼樣的經營倫理以及企業社會責任，才會用這種態度面對自身安排司機超時工作所導致的悲劇，事發時的鞠躬，不過是企業試圖消弭民怨的鬧劇。」

巨業客運經理徐維聯對此回應指出，公司法務於14日聯繫被害人家屬委任律師表示，「就民事賠償責任部分先行討論和解事宜，本公司初步評議後，僅暫先對於求償部分233萬7050元部分敬表同意，上開金額包含精神慰撫金200萬元、家屬所支付喪葬醫療費用等33萬7050元。至被害人家屬所請求扶養費損失，因相關資料未明，本公司目前暫保留意見，並未具體表示。」

至於被害人家屬委任律師所代發聲明內容，顯將強制險所給付部分不計入，巨業公司說明澄清，強制險給付部分依法仍屬於賠償範圍之一部，該分聲明內容顯有誤導社會之嫌，並強調巨業公司對於本案依法所應承擔的民事賠償責任絕不逃避，並以善意誠信的立場與被害人家屬進行協商。

去年九月東海女大生遭公車撞斃一案，劉建志再度發出聲明，指出巨業客運昨天傳簡訊，只願再增加3萬7050元的賠償金。記者黑中亮／翻攝
巨業客運施姓司機去年9月在台中市區撞死東海林姓女大生，施姓司機今年4月遭台中地檢署依過失致死罪起訴。圖／報系資料照
巨業客運施姓司機去年9月在台中市區撞死東海林姓女大生，施姓司機今年4月遭台中地檢署依過失致死罪起訴。圖／報系資料照

