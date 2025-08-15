中國籍律師來台想當訴訟代理人 台北律師公會：呼籲機關加強管制審查

台中地方法院前日審理台商與奧地利公司民事訴訟案件，奧地利公司卻想讓一名中國籍律師劉蓉芳擔任訴訟代理人，對造台商委任律師蔡昆洲當庭抗議，雖法官沒有裁准委任，但引起熱議。台北律師公會今呼籲機關加強管制，並將向法院提案加強訴訟代理人資格審查，也將持續爭取強制訴訟代理的範圍。

台北律師公會（簡稱北律）指出，近日有中國籍人士於非強制訴訟代理的民事案件中，以訴訟代理人名義進入我國，並在我國從事訴訟事務，對此予以強烈譴責。除呼籲相關機關加強此類人士的出入境管制外，也將正式向北三院（台北、新北、士林地方法院）提案，強化非強制訴訟代理案件中訴訟代理人資格審查，以保障國民及北律會員權益。

北律表示，依律師法規定，在我國執行律師職務，必須通過我國律師考試、完成相關訓練、領有律師證書並加入地方律師公會及全國律師聯合會，才能於我國執行律師職務。外國人若欲以我國律師身分執業，須依我國法律參加律師考試、完成相關訓練、領取律師證書並加入公會後，方得為之。又我國雖設有「外國法事務律師」制度，但該等律師須經法務部許可並加入律師公會，且僅得執行其原執業國法律或國際法事務。

北律指出，對於無律師資格而從事律師業務的行為，北律向來積極向地檢署提出告發，絕不姑息。中國籍人士出入境我國，依法應經一定程度審查。若有人刻意透過各種管道規避，除造成管制漏洞，更可能引發國安風險，不可不慎。

北律呼籲有關機關應加強審查，避免有心人士假借訴訟名義進入我國，並侵蝕我國律師制度。對於不具律師資格者擔任非強制訴訟代理案件的訴訟代理人一事，北律也將於10月的「114 年度臺灣高等法院暨臺灣臺北、新北及士林地方法院法官與轄區律師座談會議」中正式提案，請法院加強資格審查，避免大眾在使用司法資源時權益受損，並保障會員的執業權益，也亦將持續爭取擴大強制訴訟代理範圍，以促進司法制度的健全發展。