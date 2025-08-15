快訊

高分院發回三次更裁 台南女律師被控詐欺共犯 這次終於押了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市何姓女律師涉及詐欺案，台南地院認她以律師身分為同時擔任詐欺集團成員及告訴人律師，又利用陪偵機會偵查秘密並洩漏而裁押禁見，何女抗告成功，台南地院兩度以60萬、120萬交保，限制住居所，檢方再次抗告，台南高分院三度發回，台南地院今下午再度裁押禁見。

何姓女律師涉詐欺案，何女委任律師及檢方數度交鋒，台南地院9日下午開庭審理，裁定何女加保60萬，連前次共120萬仍未羈押。然而，檢方不服再提抗告成功，台南高分院三度發回，台南地院今下午1時裁定出爐，何女再次羈押禁見。

台南市何姓女律師涉及詐欺案，被視為詐欺集團共犯，上月16日經檢方向法院聲押禁見，台南地院認何女以律師身分為同時擔任詐欺集團成員及告訴人律師，顯然有悖律師倫理規範，又利用陪偵機會偵查秘密並洩漏，助長詐欺集團實施犯罪而裁押禁見。何女抗告。

1日高分院認為，原裁定所稱檢察官質疑何女同時擔任詐欺集團成員及告訴人律師而有悖律師倫理規範，利用陪偵機會取得同案被告偵查秘密，並洩漏偵查內容及進度予詐欺集團上層幹部，雖有可疑，何女縱矢口否認犯行，也屬其否認有涉此部分犯罪利己辯解，均非屬本案認定何女有勾串共犯證人之虞具體事實，發回台南地院。

台南地院同日下午裁定何女60萬交保，並限制住居及限制出境、出海8個月。檢方6日再抗告，台南高分院又發回，台南地院9日下午開庭審理，裁定何女加保60萬，連前次共120萬仍未羈押。

未料，檢方再提抗告成功，台南高分院昨又發回，台南地院今下午再次裁定何女羈押禁見。

何姓女律師被控詐欺共犯被裁押禁見，經抗告成功，台南地院兩度以60萬、120萬交保，檢方再次抗告，台南高分院三度發回，今下午再度裁押禁見。圖／本報資料照
何姓女律師被控詐欺共犯被裁押禁見，經抗告成功，台南地院兩度以60萬、120萬交保，檢方再次抗告，台南高分院三度發回，今下午再度裁押禁見。圖／本報資料照

台南 律師 詐欺

