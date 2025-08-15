聽新聞
0:00 / 0:00
台南男代購精品欠稅822萬元 經追查5年來資金往來上億被管收
45歲蔡姓男子以代購精品為業，滯欠所得程及營業稅及其罰鍰等共計822萬多元，經南區國稅局等移送強制執行，經行政執行署台南分署追查，發現他利用他人帳戶隱匿財產，5年來提領現金及匯款高達上億元，執行官訊問其資金流向，卻無法清楚交代，移送台南地院聲請管收獲准。
台南分署調查，蔡男滯欠107年度綜合所得稅、107年度營業稅及其罰鍰、違反藥事法罰鍰、違反道路交通管理處罰條例罰鍰等，逾期未繳納，經南區國稅局佳里稽徵所、台南市衛生局及交通局移送強制執行，尚欠金額合計為822萬2930元。
行政執行官調查發現，蔡男利用他人帳戶隱匿財產，自2018年起至2023年間利用提領現金及匯款金額合計高達上億元。執行官訊問其資金流向，蔡男僅稱他在做代購，提領現金是要買東西，不記得為什麼會匯款予相關人，沒有相關證明。
台南分署12日上午通知蔡男到場，經訊問後，認定他符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，當場留置，移送台南地院聲請管收。法官開庭審理後於當日下午裁定准予管收，隨即將他解送管收所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言