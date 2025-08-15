快訊

台南男代購精品欠稅822萬元 經追查5年來資金往來上億被管收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

45歲蔡姓男子以代購精品為業，滯欠所得程及營業稅及其罰鍰等共計822萬多元，經南區國稅局等移送強制執行，經行政執行署台南分署追查，發現他利用他人帳戶隱匿財產，5年來提領現金及匯款高達上億元，執行官訊問其資金流向，卻無法清楚交代，移送台南地院聲請管收獲准。

台南分署調查，蔡男滯欠107年度綜合所得稅、107年度營業稅及其罰鍰、違反藥事法罰鍰、違反道路交通管理處罰條例罰鍰等，逾期未繳納，經南區國稅局佳里稽徵所、台南市衛生局及交通局移送強制執行，尚欠金額合計為822萬2930元。

行政執行官調查發現，蔡男利用他人帳戶隱匿財產，自2018年起至2023年間利用提領現金及匯款金額合計高達上億元。執行官訊問其資金流向，蔡男僅稱他在做代購，提領現金是要買東西，不記得為什麼會匯款予相關人，沒有相關證明。

台南分署12日上午通知蔡男到場，經訊問後，認定他符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，當場留置，移送台南地院聲請管收。法官開庭審理後於當日下午裁定准予管收，隨即將他解送管收所。

經行政執行署台南分署追查，蔡男利用他人帳戶隱匿財產，5年來提領現金及匯款高達上億元，卻無法清楚交代資金流向，經移送台南地院後裁定管收。圖／讀者提供
經行政執行署台南分署追查，蔡男利用他人帳戶隱匿財產，5年來提領現金及匯款高達上億元，卻無法清楚交代資金流向，經移送台南地院後裁定管收。圖／讀者提供

台南 財產 強制執行

相關新聞

國安私菸只有吳宗憲不認圖利罪 律師質疑：買菸判得比共諜重

台灣高等法院審理國安私菸案，今行言詞辯論，12名被告除了官邸侍衛室前少校吳宗憲，被控涉犯圖利罪的被告今「全部認罪」，審判...

中國大陸籍律師來台開庭辯「公司法務」 全律會：將依法提出告發

台中地方法院前日審理台商與奧地利公司民事訴訟案件，奧地利公司卻想讓一名中國大陸籍律師劉蓉芳擔任訴訟代理人，對造台商委任律...

藍營辦反罷免宣講 網友林俊憲臉書留言「一次斃命」被判刑

國民黨高雄市黨部辦3月27日舉辦「反罷免」廟口宣講，當時民進黨台南立委林俊憲在臉書發文評論活動，引來侯姓男子留言「委員，...

為150萬債款…新北市府副發言人胞弟遭槍殺棄屍 凶手判無期徒刑定讞

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱因金錢糾紛，遭好友姚宗秦持槍從後腦以行刑式槍殺，再由梁姓友人協助棄屍山區，姚落網後一度...

中國籍律師來台想當訴訟代理人 台北律師公會：呼籲機關加強管制審查

台中地方法院前日審理台商與奧地利公司民事訴訟案件，奧地利公司卻想讓一名中國籍律師劉蓉芳擔任訴訟代理人，對造台商委任律師蔡...

高分院發回三次更裁 台南女律師被控詐欺共犯 這次終於押了

台南市何姓女律師涉及詐欺案，台南地院認她以律師身分為同時擔任詐欺集團成員及告訴人律師，又利用陪偵機會偵查秘密並洩漏而裁押...

