台南男代購精品欠稅822萬元 經追查5年來資金往來上億被管收

45歲蔡姓男子以代購精品為業，滯欠所得程及營業稅及其罰鍰等共計822萬多元，經南區國稅局等移送強制執行，經行政執行署台南分署追查，發現他利用他人帳戶隱匿財產，5年來提領現金及匯款高達上億元，執行官訊問其資金流向，卻無法清楚交代，移送台南地院聲請管收獲准。

台南分署調查，蔡男滯欠107年度綜合所得稅、107年度營業稅及其罰鍰、違反藥事法罰鍰、違反道路交通管理處罰條例罰鍰等，逾期未繳納，經南區國稅局佳里稽徵所、台南市衛生局及交通局移送強制執行，尚欠金額合計為822萬2930元。

行政執行官調查發現，蔡男利用他人帳戶隱匿財產，自2018年起至2023年間利用提領現金及匯款金額合計高達上億元。執行官訊問其資金流向，蔡男僅稱他在做代購，提領現金是要買東西，不記得為什麼會匯款予相關人，沒有相關證明。