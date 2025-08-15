超扯！台82車道熄火人下車釀2車追撞 嘉義女酒駕落跑被逮回

台82線嘉義朴子路段昨晚有3車相撞，其中女駕駛疑似酒駕，車輛停放在外側車道，未開警示燈，導致後方2輛車閃避不及，直接撞上，1名大人及3名小孩受傷送醫，警方獲報趕往疏導車流，2小時後找到酒氣熏天范姓女子，涉嫌酒駕及肇逃將函送嘉義地檢署偵辦。

據了解，范姓女子疑似酒駕上路，不明原因停在外側車道，沒有放置警示牌及打雙黃線，深夜視線不佳又沒有路燈，先被一輛車撞上，後來又被另一輛車二次追撞，范女沒等警察到場就直接逃跑，留下其他人在場傻眼，2小時後被警察抓到酒測值達每公升0.51毫克。

朴子警分局表示，台82線追撞事故經查為一名范姓女子開車行經該路段，車輛故障熄火停放於外車道，造成後方2輛車反應不及追撞，范女徒步離開現場，警方將她追查到案，另是否有涉嫌酒駕及肇逃情事已展開調查，待釐清依法函送嘉義地檢署偵辦。