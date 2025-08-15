快訊

超扯！台82車道熄火人下車釀2車追撞 嘉義女酒駕落跑被逮回

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

台82線嘉義朴子路段昨晚有3車相撞，其中女駕駛疑似酒駕，車輛停放在外側車道，未開警示燈，導致後方2輛車閃避不及，直接撞上，1名大人及3名小孩受傷送醫，警方獲報趕往疏導車流，2小時後找到酒氣熏天范姓女子，涉嫌酒駕及肇逃將函送嘉義地檢署偵辦。

據了解，范姓女子疑似酒駕上路，不明原因停在外側車道，沒有放置警示牌及打雙黃線，深夜視線不佳又沒有路燈，先被一輛車撞上，後來又被另一輛車二次追撞，范女沒等警察到場就直接逃跑，留下其他人在場傻眼，2小時後被警察抓到酒測值達每公升0.51毫克。

朴子警分局表示，台82線追撞事故經查為一名范姓女子開車行經該路段，車輛故障熄火停放於外車道，造成後方2輛車反應不及追撞，范女徒步離開現場，警方將她追查到案，另是否有涉嫌酒駕及肇逃情事已展開調查，待釐清依法函送嘉義地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

范姓女子疑似酒駕上路，在台82線外側車道熄火未開警示燈，釀後方2車追撞。記者黃于凡／翻攝
酒駕 肇逃

相關新聞

藍營辦反罷免宣講 網友林俊憲臉書留言「一次斃命」被判刑

國民黨高雄市黨部辦3月27日舉辦「反罷免」廟口宣講，當時民進黨台南立委林俊憲在臉書發文評論活動，引來侯姓男子留言「委員，...

為150萬債款…新北市府副發言人胞弟遭槍殺棄屍 凶手判無期徒刑定讞

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱因金錢糾紛，遭好友姚宗秦持槍從後腦以行刑式槍殺，再由梁姓友人協助棄屍山區，姚落網後一度...

核二廠長曾文煌、林口發電廠長朱允中等人涉貪汙收賄今起訴

台電核二廠廠長曾文煌涉嫌向山瑞公司業者森智曹、廣承公司業者郝致衡不違背職務收賄共220萬元，台北地檢署再查出林口火力發電...

台中粗工陪討債…對方人馬多 竟揮開山刀砍斷他肌腱神經

台中張姓粗工凌晨陪朋友要去討債，到場才發現對方人馬眾多，且談判過程火爆、衝突一觸即發，張拿了1把開山刀下車上前揮舞，當場...

中國大陸籍律師來台開庭辯「公司法務」 全律會：將依法提出告發

台中地方法院前日審理台商與奧地利公司民事訴訟案件，奧地利公司卻想讓一名中國大陸籍律師劉蓉芳擔任訴訟代理人，對造台商委任律...

超扯！台82車道熄火人下車釀2車追撞 嘉義女酒駕落跑被逮回

台82線嘉義朴子路段昨晚有3車相撞，其中女駕駛疑似酒駕，車輛停放在外側車道，未開警示燈，導致後方2輛車閃避不及，直接撞上...

