核二廠長曾文煌、林口發電廠長朱允中等人涉貪汙收賄今起訴
台電核二廠廠長曾文煌涉嫌向山瑞公司業者森智曹、廣承公司業者郝致衡不違背職務收賄共220萬元，台北地檢署再查出林口火力發電廠長朱允中涉向郝收賄80萬元。檢方今偵結依貪汙行、收賄等罪起訴2名廠長及郝姓業者，曹姓業者獲緩起訴支付公庫150萬元。2名廠長羈押中今移審法院。
檢方今年搜索約談核二廠長曾文煌，羈押獲准後突破曾的心房，供出在家中有秘密金庫，就位在房間天花板夾層；檢廉二度搜索住處，果真從天花板夾層找出250萬元現金。檢方從曾文煌案件再追出林口廠長朱允中涉向業者郝致衡收賄80萬元。
起訴指出，曾文煌2024年2月間和山瑞公司負責人曹森智在餐酒館見面，開口索取賄賂200萬元，讓山瑞得標的「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案得驗收通過，同年6月2人在日式涮鍋餐敘曾文煌同意降賄款為160萬元。曹森智去年8月6日在車上將裝有160萬元的牛皮紙袋，當面交給曾文煌並說「紙袋內像上次說的」
檢方追查，核二廠去年6月要辦理「減容中心焚化爐SCADA主機一台」採購案，曾文煌以這是「減容中心焚化爐控制系統更新」的延伸，僅山瑞公司得承接為由，找曹森智到辦公室表示焚化爐採購案「這條我要20萬」同年11月順利驗收付款後，曹森智今年1月10日提領現金20萬元親自在核二廠廠長室交付賄款給曾文煌。
檢方另查出，曾文煌因任職台電公司核發處副處長期間，知悉台電同意核撥預算與核二廠，2024年4月間，核二廠公告辦理「自動化濕式噴砂除汙設備」採購案，曾文煌向廣承企業行負責人郝致衡表示已爭取到預算700萬元，並請郝幫忙，郝聽聞告知成本預估550萬元，能賺取有限，仍答應院承接此案，曾回答「知道了」此案履約完成採購案標金匯入後，2025年3月間郝涉在廠長室告知會交付40萬元，曾點頭表示了解，郝則在3月12日、4月7日分別在廠長室交付20萬元共40萬元匯款。
