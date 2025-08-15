快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

核二廠長曾文煌、林口發電廠長朱允中等人涉貪汙收賄今起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台電核二廠廠長曾文煌涉嫌向山瑞公司業者森智曹、廣承公司業者郝致衡不違背職務收賄共220萬元，台北地檢署再查出林口火力發電廠長朱允中涉向郝收賄80萬元。檢方今偵結依貪汙行、收賄等罪起訴2名廠長及郝姓業者，曹姓業者獲緩起訴支付公庫150萬元。2名廠長羈押中今移審法院。

檢方今年搜索約談核二廠長曾文煌，羈押獲准後突破曾的心房，供出在家中有秘密金庫，就位在房間天花板夾層；檢廉二度搜索住處，果真從天花板夾層找出250萬元現金。檢方從曾文煌案件再追出林口廠長朱允中涉向業者郝致衡收賄80萬元。

起訴指出，曾文煌2024年2月間和山瑞公司負責人曹森智在餐酒館見面，開口索取賄賂200萬元，讓山瑞得標的「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案得驗收通過，同年6月2人在日式涮鍋餐敘曾文煌同意降賄款為160萬元。曹森智去年8月6日在車上將裝有160萬元的牛皮紙袋，當面交給曾文煌並說「紙袋內像上次說的」

檢方追查，核二廠去年6月要辦理「減容中心焚化爐SCADA主機一台」採購案，曾文煌以這是「減容中心焚化爐控制系統更新」的延伸，僅山瑞公司得承接為由，找曹森智到辦公室表示焚化爐採購案「這條我要20萬」同年11月順利驗收付款後，曹森智今年1月10日提領現金20萬元親自在核二廠廠長室交付賄款給曾文煌。

檢方另查出，曾文煌因任職台電公司核發處副處長期間，知悉台電同意核撥預算與核二廠，2024年4月間，核二廠公告辦理「自動化濕式噴砂除汙設備」採購案，曾文煌向廣承企業行負責人郝致衡表示已爭取到預算700萬元，並請郝幫忙，郝聽聞告知成本預估550萬元，能賺取有限，仍答應院承接此案，曾回答「知道了」此案履約完成採購案標金匯入後，2025年3月間郝涉在廠長室告知會交付40萬元，曾點頭表示了解，郝則在3月12日、4月7日分別在廠長室交付20萬元共40萬元匯款。

台電核二廠廠長曾文煌住處天花板搜遭索查扣250萬元現金，檢方依貪汙罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片
台電核二廠廠長曾文煌住處天花板搜遭索查扣250萬元現金，檢方依貪汙罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片

曾文 核二 收賄 焚化爐 火力發電廠

延伸閱讀

偵查隊長訂公積金管理辦法被檢舉貪汙 複訊不發一語

「1天給1萬」換不取締 金山警認包庇賭場但未收賄…法官1原因裁定續押

總統府憲兵變共諜！賣公務機密給中國大陸 4人上訴僅1人減1月刑

北市府衛工處副工程司被控收賄 北檢不起訴處分

相關新聞

核二廠長曾文煌、林口發電廠長朱允中等人涉貪汙收賄今起訴

台電核二廠廠長曾文煌涉嫌向山瑞公司業者森智曹、廣承公司業者郝致衡不違背職務收賄共220萬元，台北地檢署再查出林口火力發電...

台中粗工陪討債…對方人馬多 竟揮開山刀砍斷他肌腱神經

台中張姓粗工凌晨陪朋友要去討債，到場才發現對方人馬眾多，且談判過程火爆、衝突一觸即發，張拿了1把開山刀下車上前揮舞，當場...

逮到了！執行署沿路掃車牌 13萬交通罰款大戶怕扣車速繳頭期款

31歲游姓車主是欠款大戶，多年來欠繳停車費罰鍰、高速公路通行費、牌照稅高達679筆，金額累計13萬餘元，執行署宜蘭分署屢...

3月嬰腦出血、四肢滿布新舊傷 虐待者竟是「自己人」

桃園李姓男童於2022年9月間3個月大時某日凌晨，因吐奶全身癱軟送醫急救，醫生發現他的腦內、視網膜出血嚴重，全身有骨折新...

北市文山一分局偵查隊長涉侵占公積金 北檢訊後12萬元交保

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘，涉侵占偵查隊公積金，昨天遭調查局搜索約談，台北地檢署複訊後，今晨依貪汙罪之利用職務詐...

影／上完六堂理財課程 上班族投資好康報好友被潑冷水「你被詐了」

彰化縣1名李姓男子在臉書看到投資股票網頁，點入連結後，有理財專員邀請加入Line群組上課，上六堂理財課之後，他決定投資8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。