連4天站在牙醫診所舉牌「害人牙痛10年」 法官罰他1萬元

陳姓男子多次在牙醫診所前佩掛「害人牙齒痛10年」紙牌，於診所前抽菸、吐痰，影響診所業務，警方依違反社會秩序維護法將他移送法辦；台北地方法院審查，認陳有藉端滋擾公共場所之實，裁定罰鍰1萬元。可抗告。

台北市警大安分局移送說，陳不是牙醫診所的病患，今年6月5日14時、6月11日16時、6月16日16時、6月17日16時四次在大安區仁愛路4段某牙醫診所前騎樓於胸前佩掛「害人牙齒痛十年，庸醫大賺黑心錢」的紙牌站立。

陳站立在診所門口外，一邊抽菸、一邊吐痰又亂丟菸蒂，也對診所的客人及路人說話，以引人注意，警方認為陳有滋擾行為，將他移送法辦。

法官審查認為，陳的行為擾及進出診所人員或客人，也滋擾診所前騎樓的安寧秩序，造成難以維持或回復程度；陳不是診所病患，卻多次藉特定事端擴大發揮，已逾越一般社會所容許的合理範圍。

裁定書說，陳影響路人、病患及診所員工日常生活，以遂妨害公共秩序、擾亂社會安寧的潛在目的，該當社會秩序維護法處罰要件，要依法論處。

