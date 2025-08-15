快訊

台中粗工陪討債…對方人馬多 竟揮開山刀砍斷他肌腱神經

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓粗工凌晨陪朋友要去討債，到場才發現對方人馬眾多，且談判過程火爆、衝突一觸即發，張拿了1把開山刀下車上前揮舞，當場砍到在場1名林姓男子左腳，造成他肌肉、神經斷裂，術後仍有垂足需靠矯具行走，法院依傷害致重傷罪判張3年4月，可上訴。

檢警調查，張男2024年5月17日凌晨1點多搭潘姓友人的車，陪潘一同去向馮姓男子討債，當時馮一方人馬眾多，談判過程氣氛緊繃，張男衝動下竟持1把開山刀衝上前揮舞。

張男揮刀過程，因砍向對方另名在場的林姓男子，釀林左腳中刀有深部撕裂傷、肌肉及神經斷裂，緊急送醫手術後仍留有左足垂足、需矯具協助行走，而達到嚴重減損1肢以上機能重傷害。

台中地院審理時，張男坦承不諱，與被害林男指證相符，並有現場監視器畫面、醫院診斷等可佐證。

法院審酌，張男陪同去討債，僅因對方人數較多，就一時衝動持開山刀砍人釀重傷，且犯後沒有和林達成調解，未能彌補自身過錯，考量他犯後坦承、從事粗工等一切情狀，依傷害致重傷罪判他3年4月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

