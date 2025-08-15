逮到了！執行署沿路掃車牌 13萬交通罰款大戶怕扣車速繳頭期款

31歲游姓車主是欠款大戶，多年來欠繳停車費罰鍰、高速公路通行費、牌照稅高達679筆，金額累計13萬餘元，執行署宜蘭分署屢催不理，昨將宜蘭財稅局「車牌辨識系統」架設公務車上，外出時即時比對車號，沒想到就「中」了，查獲游男的VIOS車輛停路邊，當場查扣，並通知車主。車主抵達後，當場交3萬5千元，其他辦妥分期，免於拖吊。

為加強基隆地區欠繳交通罰鍰案件車輛執行，執行署宜蘭分署、台北市區監理所基隆監理站與宜蘭縣政府財政稅務局三方合作，商借宜蘭財稅局「行動車牌辨識系統」與基隆監理站，查扣基隆區欠款車輛。

宜蘭分署在基隆市推動「智慧扣車」，與基隆市政府交通處等合作運用路邊停車收費資訊整合、通報，即時追查欠稅車輛，但基隆市收費停車格雖已逾2400格，仍有部分路段未畫設。

宜蘭分署與基隆監理站透過宜蘭財稅局「車牌辨識系統」，將該系統架設於公務車上，外出執行時即時比對車號，昨在基隆市中山區復興路上，發現游男出廠5年的VIOS車輛停在路邊，當場查扣，並通知游男。

游男立即趕赴現場瞭解，眼見被查獲將扣車，他為保住車子展現清償誠意，當場繳納3萬5千元，並已辦妥分期，查封車輛交其保管，免於拖吊。