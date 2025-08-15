快訊

影／返國攜酒別超量！基隆銷毀2千瓶 攪拌機一開…沒得喝了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

很多民眾出國會買外國高價酒、紀念酒回國，但不少人超量未申報在通關時遭海關發現沒入，面臨銷毀及裁罰命運，得不償失。基隆市政府昨銷毀一批查扣酒類2193瓶、896升，在環保局資源回收廠全部壓碎，一時之間酒香四溢，但轉瞬間都成汙水。

基隆市政府財政處、政風處及主計處等單位昨執行私劣酒品銷毀，為民國112年到114年查扣酒品，共2193瓶、896公升。銷毀酒品來源有民眾回國夾帶酒品未經申報、進口公司短漏報、市府市面查獲商家販賣逾期酒品，還有港警查獲船員攜帶私酒出港哨等。

銷毀過程全程錄影，酒類送到環保局資源回收廠後先解開封條，接著由起重機將一箱又一箱的酒品從貨車卸下，分類後由清潔人員先將瓶子壓碎，各式酒類混在一起集中銷毀。

清潔人員說，很多都是包裝精美外國名酒、紀念酒，但全部倒入攪拌機碾碎，一時玻璃四散，酒香四溢。

基隆市政府財政處菸酒管理科長蕭凱云說，只要是沒入查扣的酒類，都會定期壓碎破壞處理，達到無法使用程度。正值暑假出國高峰，呼籲民眾回國時購買酒品超量部分依法申報，並拒絕購買來路不明的私劣菸酒。

關務署基隆關表示，入境旅客必須滿18歲方可攜帶自用酒類產品，攜帶自用酒類1.5公升（不限瓶數）以下免稅，且無其他應申報事項者，可直接走「綠線檯」通關免向海關申報，如攜帶超過自用酒類免稅數量，入境時應走「紅線檯」並向海關主動申報。

旅客於酒類5公升（不限瓶數，但攜帶未開放進口大陸地區酒類限量1公升）限量內，扣除免稅酒數量，可向海關申請補稅放行，超過限量者應檢附酒類進口業許可執照，依法向海關申報進口，或就超逾部分辦理退運或以書面聲明放棄。

基隆關說，入境旅客倘攜帶酒類超過免稅數量未向海關申報者，依菸酒管理法第45條第4項規定由海關沒入並裁處罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆銷毀2千多瓶查扣各國酒類，很多返國未申報遭海闗沒入。記者游明煌／翻攝
影／返國攜酒別超量！基隆銷毀2千瓶 攪拌機一開…沒得喝了

