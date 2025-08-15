北市文山一分局偵查隊長涉侵占公積金 北檢訊後12萬元交保

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘，涉侵占偵查隊公積金，昨天遭調查局搜索約談，台北地檢署複訊後，今晨依貪汙罪之利用職務詐取財物罪命其12萬元交保。

據了解，陳俊銘行為時間是在台北市刑大任內，故此案為台北市刑大自檢，以及新北市調查處接獲檢舉，報請北檢指揮偵辦。

陳俊銘為警專13期畢業、警大二技刑事系75期，畢業後曾任職萬華分局桂林所長、中山分局中二派出所長、信義分局三張犁派出所長，後來調往警局秘書室警務正，之後派往刑大偵八隊長。

2024年8月，陳俊銘調任文山一分局偵查隊隊長，期間被爆料「治軍嚴謹」，要求同仁上班離開座位要回報行蹤，警員破案獎金、加菜金上繳到公積金，5000元以上未滿1萬元，提撥20%；1萬元以上提撥30%，引發「變相課稅」的質疑。

陳俊銘在擔任刑大偵八隊隊長期間，利用明文設立公積金，多次以餐敘、慰問金等名目核銷，實際用途與警隊業務無關，疑有巧立名目、侵吞基金的弊端。