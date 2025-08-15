北市文山一分局偵查隊長涉侵占公積金 北檢訊後12萬元交保

聯合報／ 記者 張宏業／台北即時報導

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘，涉侵占偵查隊公積金，昨天遭調查局搜索約談，台北地檢署複訊後，今晨依貪汙罪之利用職務詐取財物罪命其12萬元交保。

據了解，陳俊銘行為時間是在台北市刑大任內，故此案為台北市刑大自檢，以及新北市調查處接獲檢舉，報請北檢指揮偵辦。

陳俊銘為警專13期畢業、警大二技刑事系75期，畢業後曾任職萬華分局桂林所長、中山分局中二派出所長、信義分局三張犁派出所長，後來調往警局秘書室警務正，之後派往刑大偵八隊長。

2024年8月，陳俊銘調任文山一分局偵查隊隊長，期間被爆料「治軍嚴謹」，要求同仁上班離開座位要回報行蹤，警員破案獎金、加菜金上繳到公積金，5000元以上未滿1萬元，提撥20%；1萬元以上提撥30%，引發「變相課稅」的質疑。

陳俊銘在擔任刑大偵八隊隊長期間，利用明文設立公積金，多次以餐敘、慰問金等名目核銷，實際用途與警隊業務無關，疑有巧立名目、侵吞基金的弊端。

陳俊銘交保時快步離去，面對媒體詢問未發表任何意見，旋即搭車離開。

台北市文山一分局偵查隊長陳俊銘涉被控侵占公積金，北檢訊後依貪汙罪諭令12萬元交保。 記者張宏業/攝影
台北市文山一分局偵查隊長陳俊銘涉被控侵占公積金，北檢訊後依貪汙罪諭令12萬元交保。 記者張宏業/攝影

查處

延伸閱讀

偵查隊長訂公積金管理辦法被檢舉貪汙 複訊不發一語

北市39處室內避難收容所不符規定 消防局：會修正

北市偵查隊長被搜索 文山一警分局：配合北檢偵辦

不只省去繳費單！北市智慧停車柱還能助查緝欠稅、違規車輛

相關新聞

高雄分屍案首開庭 嫌拒認罪促速審速決

高雄市老翁張介宗被控殺害兄嫂等三名婦人分屍，被檢方依殺人罪起訴求處三個死刑。高雄地方法院昨首度開準備程序庭，張出庭仍否認...

3月嬰腦出血、四肢滿布新舊傷 虐待者竟是「自己人」

桃園李姓男童於2022年9月間3個月大時某日凌晨，因吐奶全身癱軟送醫急救，醫生發現他的腦內、視網膜出血嚴重，全身有骨折新...

總統府憲兵收賄變共諜 4人上訴僅1人減刑

戍守總統府的憲兵二一一營賴重宇等三名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪被控拍攝軍事機密文件賣給大陸情工人員，收賄一八四萬元...

陸籍律師當訴訟代理人 中院未准、中檢分案偵辦

自行車零件商宥博公司對奧地利Baren Bike GmbH公司提告民事訴訟，請求給付貨款六千八百多萬元，奧籍公司欲以大陸...

北市文山一分局偵查隊長涉侵占公積金 北檢訊後12萬元交保

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘，涉侵占偵查隊公積金，昨天遭調查局搜索約談，台北地檢署複訊後，今晨依貪汙罪之利用職務詐...

訪上海見陸官 北市7里長被控2罪不起訴

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長被控在總統、立委選舉前受大陸官方招待到上海旅遊，涉違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。