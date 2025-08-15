聽新聞
3月嬰腦出血、四肢滿布新舊傷 虐待者竟是「自己人」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園李姓男童於2022年9月間3個月大時某日凌晨，因吐奶全身癱軟送醫急救，醫生發現他的腦內、視網膜出血嚴重，全身有骨折新舊傷痕，警方調查發現竟是新手爸媽以搖晃頭部、身體及其他不詳方式傷害、凌虐，桃園地檢署將這對父母依家暴妨害幼童發育等罪起訴。

起訴指出，李姓夫妻2022年6月間喜獲麟兒，一家三口同住桃園龍潭，平常白天主要是由媽媽負責照顧孩子，爸爸在假日、下班後的晚上才會協助妻子一起照顧兒子。

由於媽媽之前已罹患產後憂鬱症，明知兒子是剛出生的寶寶身體非常脆弱，卻在2022年6月兒子出院後3個月內，因為憂鬱症發作持續以搖晃頭部、身體等方式對寶寶施虐，導致孩子全身受到嚴重傷害，包括腦內多處出血、雙眼視網膜出血，右上肢、右下肢、左肩胛骨和左肋骨等多處骨折，特別是有多處「陳舊性骨折」。

此外，2022年9月25日某時，爸爸未注意控制力道，以手指按壓兒子的鼻孔及人中時，造成寶寶的鼻孔及人中破皮出血還有瘀青，翌日凌晨3時，爸爸在餵奶時，發現兒子吐奶、全身癱軟，嚇得緊急送醫，整起虐童事件才曝光。

檢察官認為，媽媽的行為涉嫌觸犯刑法傷害罪、對幼童施以凌虐罪，將從重依對幼童施以凌虐罪嫌起訴；爸爸的部分，則依刑法過失傷害罪嫌起訴；本案由桃園市政府通報，經龍潭警分局報告偵辦。

桃園龍潭李姓男童3個月大時，因吐奶全身癱軟送醫，醫生檢查發現腦部嚴重內出血，四肢全身滿布新舊傷，才發現是新手爸媽不當照顧，且媽媽因產後憂鬱虐兒，桃檢依過失傷害、對幼童施虐等罪起訴。示意圖／Ingimage
