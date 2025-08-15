台南政二代吸金近億 顏大鈞涉詐欺起訴

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉嫌向梁姓等5名被害人吸金近億元，還企圖出境，6月被警方拘提到案，檢方聲押獲准。台南地檢署昨偵結，依詐欺罪嫌起訴移審，台南地院裁定收押。

檢方調查，顏大鈞明知手上無投資項目，利用父親顏純左曾任台南市副市長、政商關係良好，取信於被害人，2021年至2023年佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，涉向5名被害人詐取財物，總計9198萬多元。

然而，梁等人陸續交付鉅額予顏大鈞後，顏大鈞並未實際投資，反將款項用於私人用途，今年4月間起，梁等被害人無法聯繫顏大鈞，報警處理，警方6月17日將他拘提到案。

檢方認為，顏大鈞與5名被害人認識，個別向各被害人佯稱有相關項目可投資，所為不具有對外向不特定人募資特性，因此依詐欺罪嫌起訴。

據了解，顏大鈞聲稱是向友人借錢投資或周轉事業，每月都有還錢，總共借多少錢已不太清楚，有些如同高利貸，壓力很大，才想出國散散心，並非要逃跑。