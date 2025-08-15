聽新聞
0:00 / 0:00

高雄分屍案首開庭 嫌拒認罪促速審速決

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

高雄市老翁張介宗被控殺害兄嫂等三名婦人分屍，被檢方依殺人罪起訴求處三個死刑。高雄地方法院昨首度開準備程序庭，張出庭仍否認犯罪，稱不信就速審速決，不會上訴，法官將依檢方建議送張至醫療院所鑑定。

七十三歲張介宗說，起訴他殺人非事實，他多年前同意捐贈器官給高雄醫學院，對社會「無爭」，死者與他是好友，沒理由殺人，且死者身形比他高大，就算他要把死者勒斃很難辦到；他沒到高雄港區運河拋屍，會騎腳踏車出現在港區是因每天騎車運動，若拋屍有很多人運動會目擊。

他要求法官不要浪費國家經費，對他所稱沒有殺人，要相信就調查，不相信就速審速決，他不會上訴，槍斃他後將器官捐給高醫。

檢察官表示，要鑑定張是否具反社會人格或病態人格，就算張否認犯行，可在鑑定中陳述意見。法官表示，將送張至醫療院所，就犯罪動機、目的等在專業人員鑑定下作量刑鑑定。

張的律師說，張否認犯罪，鑑定可能有違反不自證己罪疑慮；法官告知鑑定時張要在場，但有權拒絕陳述或保持緘默。死者家屬不發一語，開庭結束後由檢察官及犯罪被害人保護協會人員陪同離開。

死刑 法官 高雄市 分屍案 器官捐贈

延伸閱讀

影／朱立倫、黃國昌雙主席合體 呼籲高雄人站出來支持核三延役

影／朱立倫黃國昌高雄同台宣講 呼籲823公投核三重啟

上班族超推！高雄五塊厝附近好吃「日式拉麵」　豚骨湯頭濃而不膩超好喝

高雄興達電廠3、4號機組不運轉 仍買燃煤儲放導致自燃惹議

相關新聞

高雄分屍案首開庭 嫌拒認罪促速審速決

高雄市老翁張介宗被控殺害兄嫂等三名婦人分屍，被檢方依殺人罪起訴求處三個死刑。高雄地方法院昨首度開準備程序庭，張出庭仍否認...

3月嬰腦出血、四肢滿布新舊傷 虐待者竟是「自己人」

桃園李姓男童於2022年9月間3個月大時某日凌晨，因吐奶全身癱軟送醫急救，醫生發現他的腦內、視網膜出血嚴重，全身有骨折新...

總統府憲兵收賄變共諜 4人上訴僅1人減刑

戍守總統府的憲兵二一一營賴重宇等三名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪被控拍攝軍事機密文件賣給大陸情工人員，收賄一八四萬元...

陸籍律師當訴訟代理人 中院未准、中檢分案偵辦

自行車零件商宥博公司對奧地利Baren Bike GmbH公司提告民事訴訟，請求給付貨款六千八百多萬元，奧籍公司欲以大陸...

訪上海見陸官 北市7里長被控2罪不起訴

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長被控在總統、立委選舉前受大陸官方招待到上海旅遊，涉違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法...

台南政二代吸金近億 顏大鈞涉詐欺起訴

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉嫌向梁姓等5名被害人吸金近億元，還企圖出境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。