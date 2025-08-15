聽新聞
0:00 / 0:00

訪上海見陸官 北市7里長被控2罪不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟邱書昱／台北報導

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長被控在總統、立委選舉前受大陸官方招待到上海旅遊，涉違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選罷法。台北地檢署昨不起訴，指不能因參訪期日相近選舉、陸方招待部分食宿，就認為必受指示支持特定候選人。

蘇榮文與信義區永春里長許蕙蘭被控以宴請里長、抽獎腳踏車或發送壽麵，替立委徐巧芯賄選，北檢認為難認構成賄選，也不起訴。

北市松山區敦化、中正、復勢、福成、慈祐、民福、松友里共7名里長，被控2023年6月及12月分別到大陸上海旅遊、參訪，受大陸官方人員資助，以發揮影響力支持特定政黨、候選人。

檢方調查，7人自費出機票，由市議員秦慧珠帶隊前往上海、廈門等地，隨團參訪難認毫無促進民間交流目的，雖曾會面大陸官員，但無客觀證據證明接受陸方資助而涉選罷法，也未發現特殊異常金流，無積極證據認定違反選罷法、反滲透法，犯罪嫌疑不足。

另外，蘇榮文被控用松山區里長服務促進會名義，前年8月在海鮮餐廳開席5桌宴請松山區里長，帶當時立委候選人徐巧芯逐桌拜票；隔月在里辦公室辦秋節活動，提供里民摸彩，貼上徐提供10輛腳踏車摸彩的競選文宣。許蕙蘭被控在重陽節活動張貼徐的競選文宣，發放長者壽麵1包、14公斤裝垃圾袋及手提購物袋各1只。

檢方認定，蘇榮文個人出資辦餐會，徐巧芯到餐會請求支持，屬現今社會公眾活動社交禮儀常態，中獎與否是偶然，不確定性極高；許蕙蘭發送壽麵等物是價值30元以下宣傳物，均難認賄選行為。

「總算是還我們公道。」蘇榮文說，該交流已舉辦10幾年，如果政府認為中國大陸不能交流，那就明講。

北檢 徐巧芯 重陽節 秦慧珠 反滲透法

延伸閱讀

遭陳培瑜指「關稅秘密會議」未到 徐巧芯批抹黑造謠：請道歉

獨／赴陸交流遭抹黑終於「含冤得雪」 藍營里長嘆：都為打擊徐巧芯

台北市7里長被控上海旅遊受滲透來源資助 均獲不起訴

解關稅20%+N 經貿辦：政院拍板支持產業加碼200億

相關新聞

訪上海見陸官 北市7里長被控2罪不起訴

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長被控在總統、立委選舉前受大陸官方招待到上海旅遊，涉違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法...

台南政二代吸金近億 顏大鈞涉詐欺起訴

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉嫌向梁姓等5名被害人吸金近億元，還企圖出境...

偵查隊長訂公積金管理辦法被檢舉貪汙 複訊不發一語

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘被檢舉在刑大偵八隊擔任隊長時，訂下公積金管理辦法後，疑不當使用隊上作為公積金的破案獎金...

欠國家600萬不還…他兼多家公司董座「有匯款1億能力」 執行官祭管收先還300萬

基隆市70多歲的黃姓男子欠繳水利署工程押標金770萬元，行政執行署宜蘭分署發現他兼任多家公司董事長，但名下無存款，表示已...

賣帳戶出包…詐團美人計誘出將男虐死 在旁「看」的他遭國民法官重判

桃園陳男賣帳戶出包，遭詐團以美人計誘出帶到大園圍毆，後將他丟回溫州公園傷重死亡，動手梁男等人今年元月間遭高院判處8至12...

他酒後無照上路撞死人 賠償485萬調解成立…國民法官今判刑5年

杜姓男子因酒駕被吊銷駕照，去年2月19日仍酒後上路，經台南下營市道174線與中正北路交岔路口時闖紅燈，追撞陳姓男子所駕自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。