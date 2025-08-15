訪上海見陸官 北市7里長被控2罪不起訴

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片 台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長被控在總統、立委選舉前受大陸官方招待到上海旅遊，涉違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選罷法。台北地檢署昨不起訴，指不能因參訪期日相近選舉、陸方招待部分食宿，就認為必受指示支持特定候選人。

蘇榮文與信義區永春里長許蕙蘭被控以宴請里長、抽獎腳踏車或發送壽麵，替立委徐巧芯賄選，北檢認為難認構成賄選，也不起訴。

北市松山區敦化、中正、復勢、福成、慈祐、民福、松友里共7名里長，被控2023年6月及12月分別到大陸上海旅遊、參訪，受大陸官方人員資助，以發揮影響力支持特定政黨、候選人。

檢方調查，7人自費出機票，由市議員秦慧珠帶隊前往上海、廈門等地，隨團參訪難認毫無促進民間交流目的，雖曾會面大陸官員，但無客觀證據證明接受陸方資助而涉選罷法，也未發現特殊異常金流，無積極證據認定違反選罷法、反滲透法，犯罪嫌疑不足。

另外，蘇榮文被控用松山區里長服務促進會名義，前年8月在海鮮餐廳開席5桌宴請松山區里長，帶當時立委候選人徐巧芯逐桌拜票；隔月在里辦公室辦秋節活動，提供里民摸彩，貼上徐提供10輛腳踏車摸彩的競選文宣。許蕙蘭被控在重陽節活動張貼徐的競選文宣，發放長者壽麵1包、14公斤裝垃圾袋及手提購物袋各1只。

檢方認定，蘇榮文個人出資辦餐會，徐巧芯到餐會請求支持，屬現今社會公眾活動社交禮儀常態，中獎與否是偶然，不確定性極高；許蕙蘭發送壽麵等物是價值30元以下宣傳物，均難認賄選行為。

「總算是還我們公道。」蘇榮文說，該交流已舉辦10幾年，如果政府認為中國大陸不能交流，那就明講。