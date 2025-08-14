偵查隊長訂公積金管理辦法被檢舉貪汙 複訊不發一語
台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘被檢舉在刑大偵八隊擔任隊長時，訂下公積金管理辦法後，疑不當使用隊上作為公積金的破案獎金，涉貪汙利用職務上機會詐取財物罪，今天台北地檢署指揮調查局新北市調查處、北市刑警大隊搜索，直至今晚9時許移送複訊，陳不發一語快步走進法警室等候應訊。
北檢今指揮調查局新北市調查處、台北市刑事警察大隊，搜索陳俊銘住處及辦公室位置等3處，並約談陳到案說明釐清案情；晚上9時許，陳隨調查官抵達北檢，面對媒體不發一語，神情冷靜快步走進法警室，無對外說明涉及案件。
據悉，此案為台北市刑大自檢及新北市調查處接獲檢舉報請北檢指揮偵辦；陳被檢舉2023年間任職北市刑大偵八隊隊長，推動、訂定公積金管理辦法，協調同仁獲得刑案破案獎金後拿出一定比例作為公積金，但卻被檢舉疑不當使用，金額不足一萬元。
檢方認為陳涉貪汙治罪條例第5條第1項第2款「利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者」，指揮警調搜索，將釐清公積金使用是否有程序瑕疵，及金流如何使用。
