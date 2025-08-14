快訊

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

偵查隊長訂公積金管理辦法被檢舉貪汙 複訊不發一語

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘被檢舉在刑大偵八隊擔任隊長時，訂下公積金管理辦法後，疑不當使用隊上作為公積金的破案獎金，涉貪汙利用職務上機會詐取財物罪，今天台北地檢署指揮調查局新北市調查處、北市刑警大隊搜索，直至今晚9時許移送複訊，陳不發一語快步走進法警室等候應訊。

北檢今指揮調查局新北市調查處、台北市刑事警察大隊，搜索陳俊銘住處及辦公室位置等3處，並約談陳到案說明釐清案情；晚上9時許，陳隨調查官抵達北檢，面對媒體不發一語，神情冷靜快步走進法警室，無對外說明涉及案件。

據悉，此案為台北市刑大自檢及新北市調查處接獲檢舉報請北檢指揮偵辦；陳被檢舉2023年間任職北市刑大偵八隊隊長，推動、訂定公積金管理辦法，協調同仁獲得刑案破案獎金後拿出一定比例作為公積金，但卻被檢舉疑不當使用，金額不足一萬元。

檢方認為陳涉貪汙治罪條例第5條第1項第2款「利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者」，指揮警調搜索，將釐清公積金使用是否有程序瑕疵，及金流如何使用。

台北市警局文山一偵查隊長陳俊銘被控不當使用公積金涉嫌貪汙遭檢調搜索約談。記者蕭雅娟/攝影
台北市警局文山一偵查隊長陳俊銘被控不當使用公積金涉嫌貪汙遭檢調搜索約談。記者蕭雅娟/攝影

查處 北檢 警察 貪汙

延伸閱讀

北市偵查隊長被搜索 文山一警分局：配合北檢偵辦

被譏「治軍嚴謹」 文山一偵查隊長疑侵占公積金今遭搜索約談

北市文山一偵查隊長遭檢舉公積金運用 被新北市調處帶走

【重磅快評】北檢首辦反罷公車廣告 絕非不食人間煙火

相關新聞

波波醫師爭議延燒！15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

「波波醫師」爭議不斷延燒，分別有6名、9名國外牙醫畢業生向法院提行政訴訟，認為衛生福利部限制每年50個實習名額的公告，毫...

偵查隊長訂公積金管理辦法被檢舉貪汙 複訊不發一語

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘被檢舉在刑大偵八隊擔任隊長時，訂下公積金管理辦法後，疑不當使用隊上作為公積金的破案獎金...

欠國家600萬不還…他兼多家公司董座「有匯款1億能力」 執行官祭管收先還300萬

基隆市70多歲的黃姓男子欠繳水利署工程押標金770萬元，行政執行署宜蘭分署發現他兼任多家公司董事長，但名下無存款，表示已...

賣帳戶出包…詐團美人計誘出將男虐死 在旁「看」的他遭國民法官重判

桃園陳男賣帳戶出包，遭詐團以美人計誘出帶到大園圍毆，後將他丟回溫州公園傷重死亡，動手梁男等人今年元月間遭高院判處8至12...

他酒後無照上路撞死人 賠償485萬調解成立…國民法官今判刑5年

杜姓男子因酒駕被吊銷駕照，去年2月19日仍酒後上路，經台南下營市道174線與中正北路交岔路口時闖紅燈，追撞陳姓男子所駕自...

「1天給1萬」換不取締 金山警認包庇賭場但未收賄…法官1原因裁定續押

新北市金山警分局莊姓偵查佐涉嫌收賄包庇賭場，基隆地檢署偵查終結，依涉犯貪汙治罪條例罪嫌起訴。在押的莊男今天將移審基隆地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。