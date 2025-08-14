欠國家600萬不還…他兼多家公司董座「有匯款1億能力」 執行官祭管收先還300萬

基隆市70多歲的黃姓男子欠繳水利署工程押標金770萬元，行政執行署宜蘭分署發現他兼任多家公司董事長，但名下無存款，表示已退休，每月僅能繳2萬元。執行官認為他有「隱匿處分應供執行財產」等情事，向法院聲請管收，黃男急忙聯絡友人籌出300萬元繳納，餘款再辦理分期繳納。

宜蘭分署今天表示，黃男與他人合夥開設工程行，涉嫌與他人合謀，以虛增投標廠商投標公共公程。2010年間他參與經濟部水利署北區水資源分署，辦理的石門水庫清淤案公開標案時，利用無競標意思的工程行，湊足競標廠商數，並使特定的廠商得標，違反政府採購法規定遭檢調偵辦。

北區水資源分署追繳黃男經營工程行押標金770萬元，黃男逾期仍不繳納，於是移送行政執行署執行。宜蘭分署收案後，積極清查工程行及各合夥人名下財產，最後僅追回部分欠款，尚有600多萬元未繳環北區水資源分署。

行政執行官深入追查相關人士財產狀況及資金流向時，發現黃男是這家工程行的實際負責人，且黃男在民間社團仍相當活躍，身兼多家公司董事長，理當財力雄厚。

執行官查出黃男將個人名下資金2733萬多元，移轉至親友帳戶，並能自由從其他第3人的公司帳戶，提領現金3877萬多元，另曾匯款1億2429萬多元至親友或工作夥伴帳戶，認為他顯然並非無清償能力。

黃男昨天向執行官說明還款計畫時，對資金流向無法清楚交代，並說年事已高，無穩定收入，僅願每月自行繳納2萬元。

執行官認為黃男無繳款誠意，且符合「顯有履行義務可能故不履行」、「隱匿處分應供執行財產」情事及管收必要，當場告知留置，並將送法院聲請管收。黃男到了這步田地，才火速聯絡友人，籌足300萬元帶來繳納，餘款辦理分期繳納，免於被管收。