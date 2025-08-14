賣帳戶出包…詐團美人計誘出將男虐死 在旁「看」的他遭國民法官重判

桃園陳男賣帳戶出包，遭詐團以美人計誘出帶到大園圍毆，後將他丟回溫州公園傷重死亡，動手梁男等人今年元月間遭高院判處8至12年半不等徒刑，在旁「看」助勢、叫囂後逃亡年餘的劉家豪，今遭桃園地院國民法官依共同犯傷害致人於死罪，重判11年6月徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，劉家豪於2022年10月4日晚間9時接獲友人梁鈞傑通知，得知梁及王宣尹因與賣帳戶的陳柏翰糾紛，欲討回5萬元，王女誘陳至桃園區「溫州公園」見面，梁男、施杰宇、林姓少年、柳男等強押陳並載至桃園市大園區「處理」。

劉家豪與羅、徐、陳及吳男、梁少等分別駕車自「正信洗車場」前往大園，梁於當晚10時帶陳抵達，劉家豪等陸續到場；梁男、施男、林少、柳男及其他不詳人士分持鋁棒、木棍及徒手毆打陳，劉家豪和羅、徐、陳等人則在旁監看助勢，陳被持續毆打逾1小時，全身多處大面積挫傷與瘀傷。

施男於10月5日凌晨0時59分將傷重的陳男丟回「溫州公園」離去。陳因未獲即時救助，最終因自行施用甲基安非他命、遭毆打引發顱內出血、橫紋肌溶解症及皮下多量出血等因素而死亡。

審理時，劉家豪否認有動手，表示只是在旁看熱鬧，有參與剝奪陳行動自由，但沒有毆打或傷害被害人，對於目睹其他在場人對陳施暴，並將受傷的陳載至「溫州公園」棄置，造成陳未即時獲救死亡之事不爭執。

國民法官認為，劉家豪明知梁等人以暴力處理債務糾紛，仍主動邀人前往，就是為了參與不法行為，與他人形成共犯。雖無證據證明劉有拿棍棒毆打被害人，但是糾眾助勢、叫囂，並在場目睹被害人遭群毆逾1小時，已涉傷害及非法剝奪人身自由。

劉家豪對受重傷的被害人，可知未即時救治恐致死亡，卻仍留在現場未阻止或退出，放任加害行為持續，其參與所造成的危險最終導致被害人死亡，依法應負傷害致死之加重結果責任。

國民法官法庭認定，劉家豪無視法秩序，僅因他人間糾紛即糾眾參與圍毆行為，最後導致被害人死亡，造成不可回復重大損害，並使家屬承受深重痛苦。劉僅坦承共犯剝奪行動自由，否認傷害行為，始終以「僅在場目擊」作為卸責理由，未能正視自身錯誤，難認有反省之意。綜合他的年齡、學歷、職業、經濟狀況、犯罪動機與角色分工，及被害人於深夜遭多人猛力攻擊所承受的身心痛苦與死亡損害，參酌檢察官與家屬的量刑意見，判處有期徒刑11年6月。