他酒後無照上路撞死人 賠償485萬調解成立…國民法官今判刑5年

杜姓男子因酒駕被吊銷駕照，去年2月19日仍酒後上路，經台南下營市道174線與中正北路交岔路口時闖紅燈，追撞陳姓男子所駕自小貨車，杜呼氣酒測值達每公升0.77毫克，陳傷重送醫6日後不治，杜賠償485萬元並取得家屬的諒解，台南地院國民法官法庭今下午判他5年刑，可上訴。

檢警調查，杜於2018年間，曾因酒駕而觸犯不能安全駕駛動力交通工具罪，經判刑6月，併科罰金1萬元；他的駕照於同年8月25日被吊銷。

去年2月19日下午，杜在台南市鹽水區某熱炒店內飲用啤酒後，當天下午3時許從熱炒店外駕駛自用小客貨車上路，由東往西行經下營區市道174線內側車道與中正北路交岔路口時，因飲酒後注意力、判斷力、反應能力及操控能力降低，下午4時31分許闖越紅燈，通過交岔路口。

剛好陳駕駛自用小貨車，由南往北沿下營區中正北路行經交岔路口時，杜車的前車頭撞及陳車的右側車身，導致陳受有頸脊膜上出血併脊髓損傷、頸部及左側肋骨骨折、頭部撕裂傷、雙側肺挫傷、急性呼吸衰竭等傷害。

經警據報到場處理，對杜施以吐氣酒精濃度檢測，測得酒精濃度達每公升0.77毫克。陳案發後立即送醫急救，仍於6日後傷重不治。

台南地院國民法官法庭認為，杜當場承認自己是肇事者，符合自首規定，減輕其刑。合議庭也認為，杜第4度酒駕，並無刑法第59條所定情堪憫恕的情形。

同時，杜已賠償485萬元(含強制險給付200萬），有適時表達歉意，並獲得被害人家屬的諒解，認他10年內再犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判刑5年，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康