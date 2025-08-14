快訊

「1天給1萬」換不取締 金山警認包庇賭場但未收賄…法官1原因裁定續押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市金山警分局莊姓偵查佐涉嫌收賄包庇賭場基隆地檢署偵查終結，依涉犯貪汙治罪條例罪嫌起訴。在押的莊男今天將移審基隆地方法院，法官訊問時，莊坦承包庇他人經營賭場，否認收賄。法官以莊涉犯重罪可能逃亡，交保恐有勾串同案被告及證人之虞，諭知羈押禁見。

檢警調查，黃男自2023年12月起至2024年4月間，在新北市金山區三界壇路、仁愛路和豐漁里內等多處地點經營賭場。

莊姓偵查佐2024年1月3日起至同年4月1日，承辦取締賭博業務。2024年2月農曆年間得知黃男經營天九牌賭場，除去賭博，還要求黃男經營賭場1天要給他1萬元，才不出手取締。黃男的賭場同年2月至4月共供人賭博34天，交付34萬元行賄莊男。

檢方起訴莊男涉犯貪汙治罪條例對於違背職務行為收受賄賂、對於主管事務明知違背法令圖利他人，以及刑法公務員包庇他人供給賭博場所聚眾賭博、在公眾得出入場所賭博財物罪。全案連同在押莊男，今天移審基隆地院。

檢方也起訴黃男涉犯貪汙治罪條例對於公務人員關於違背職務行為交付賄賂、刑法意圖營利供給賭博場所聚眾賭博罪。另有5名賭博常客涉刑法賭博罪，分別向法院聲請簡易判決處刑及各附加支付公庫1萬元至5000元後給予緩起訴。

檢察官今年3月12日指揮員警搜索調查時，莊男因心肌梗塞送醫，偵辦行動暫緩。莊男出院後，檢察官在6月16日偵訊後聲押，基隆地方法院裁准，收押至今。檢方起訴後，莊男移審基隆地方法院。

法官審理後指出，莊男經訊問，坦承涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌、刑法包庇他人供給賭博場所、聚眾賭博罪嫌，但否認涉犯貪汙治罪條例違背職務行為收受賄賂罪。法官依相關證人證詞及現場照片，認為莊男犯罪嫌疑重大。

法官說，莊男與證人所述有所出入，因他曾擔任警職，倘若交保在外，恐有勾串同案被告及證人之虞。莊男犯最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有逃亡高度可能性，應予羈押原因仍在，並有羈押必要，諭知起羈押並禁止接見、通信及受授物件。

檢察官起訴金山警分局莊姓偵查佐涉嫌收賄包庇賭場，今天將在押的莊男移審基隆地方法院。法官訊問時，莊坦承包庇他人經營賭場，否認收賄，法官以莊涉犯重罪可能逃亡，交保恐有勾串同案被告及證人之虞，諭知羈押禁見。本報資料照
檢察官起訴金山警分局莊姓偵查佐涉嫌收賄包庇賭場，今天將在押的莊男移審基隆地方法院。法官訊問時，莊坦承包庇他人經營賭場，否認收賄，法官以莊涉犯重罪可能逃亡，交保恐有勾串同案被告及證人之虞，諭知羈押禁見。本報資料照

賭博 賭場 基隆 法官 收賄

