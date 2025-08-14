波波醫師畢業生槓上衛福部…打官司爭實習名額卻敗訴 法院理由出爐

「波波醫師」爭議不斷延燒，分別有6名、9名國外牙醫畢業生向法院提行政訴訟，認為衛生福利部限制每年50個實習名額的公告，毫無法源依據，請求廢除及撤銷，台北高等行政法院今判決6名、9名國外牙醫畢業生均敗訴，可上訴。

北高行指出，醫師法施行細則、國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點是經過法律授權，沒有違反法律保留原則、授權明確性原則，也沒有限制人民工作權、考試權。

判決認為，衛福部考量國內牙醫師人力，並基於保障臨床實作教學訓練品質、維護醫療市場供需均衡、避免醫療業惡性競爭、確保醫師專業能力及醫療品質、增進國民健康、維護病患權益及醫病關係等重大公共利益，而採取總額控管持有國外學歷申請國內實習者的名額，公告受理國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發名額為50人，難認有何違法之處，目的正當。

北高行指出，衛福部公告受理實習名額，不是只有以教學醫院提供的可收訓練容額作為限制依據，畢業生主張衛福部未根據教學醫院實際訓練量能，認定國內牙醫師人力供需狀況，進而評估每年度國外牙醫學系畢業生選配分發名額，違反比例原則等理由，不足採信。

另外，衛福部公告採取限制名額的手段，是為了維護重大公共利益的必要舉措，此差別待遇並未違反平等原則，也不構成侵害畢業生的工作權，相關公告未見有何違法之處，判決15名畢業生均敗訴。