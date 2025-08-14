鴻運瀝青不服被納入道路範圍 勝訴遭廢…最高行要北高行尊重主管機關

內政部核定新北市政府變更後的都市計畫案，欲拓寬道路範圍，將鴻運瀝青化學公司的土地納入計畫道路範圍，鴻運瀝青認為侵害財產權提行政訴訟，台北高等行政法院判鴻運瀝青勝訴，都市計畫案無效。內政部上訴，最高行政法院今廢棄原判決，發回北高行更審。

最高行政法院指出，都市計畫主管機關形成都市計畫內容所需事實面基礎的評估、預測與判斷，與計畫內容形成的計畫裁量不同。若都市計畫法令授權都市計畫主管機關就計畫裁量所需的事實基礎，享有評估、預測、判斷的專屬權限，行政法院應尊重其判斷餘地，僅審查其判斷在組織、程序上的適法性，事實調查的正確性，以及相關預測、評估的方式是否合理、適當。

這起都市計畫關於爭議計畫道路規劃所需，對周遭道路的通行現況及未來交通發展等的調查認定與評估、預測、分析研判等，最高行政法院依都市計畫相關法令，主管機關「享有判斷餘地」，北高行未依職權調查審認內政部的評估、預測、判斷是否有誤，錯以計畫裁量有利益衡量瑕疵，甚至以法院自行採認的替代規劃方案，認定都市計畫違反比例原則而宣告無效，判斷違誤。

本案源於台北縣政府（改制前）1972年4月26日發布實施「土城都市計畫」，將鴻運瀝青化學公司所有、重測前坐落土城鄉大安寮段大安寮小段277-4地號土地（重測後為新北市土城區大安段755地號），劃入1972年原計畫的計畫道路範圍內。之後，新北市府陸續進行原計畫通盤檢討，先後於1981、1986、1990、1993年間發布實施，其間計畫道路使用的土地雖經依法徵收並於1991年間辦竣所有權登記，但原計畫道路因北二高的興建而遭其邊坡阻隔，喪失迴車功能，遲未闢建，這些土地長期遭違法占有，合併同段756地號土地經營瀝青化學工廠。

新北市府後來擬定「變更土城都市計畫（第三次通盤檢討）（第二階段）都市計畫案」，就已辦理土地徵收但未開闢的原計畫道路，經考量道路現況調整計畫道路線型，依原計畫道路範圍向東拓寬至現有工業區建築物邊界，並將原計畫0.1875公頃工業區土地變更為道路用地，使變更後的原計畫道路由15公尺向南逐漸往東拓寬為36.5公尺，得以順接現有道路承天路通往高速公路涵洞口。