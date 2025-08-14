波波醫師爭議延燒！15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

「波波醫師」爭議不斷延燒，分別有6名、9名國外牙醫畢業生向法院提行政訴訟，認為衛生福利部限制每年50個實習名額的公告，毫無法源依據，請求廢除及撤銷，台北高等行政法院今判決6名、9名國外牙醫畢業生均敗訴，可上訴。

6名國外牙科畢業生提告主張，6人均是國外牙醫學系畢業生，參加我國2021年牙醫師考試第一試合格者，並已向衛福部申請臨床實作訓練，正在等待選配分發，而衛福部2022年1月11日公告規定實習名額僅50名，他們不服公告提訴願被不受理，再提行政訴訟救濟。

6人認為，他們受此公告約束，被剝奪參與臨床實作訓練的權益，也影響到日後取得合格執業醫師資格的工作權、參加第二試的考試權。衛福部公告是依據國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點規定作成，但相關規定是違法創設、增加母法醫師法及同法施行細則所沒有的限制，且違反法律保留原則、平等原則、再授權禁止原則等，請求法院撤銷公告。

北高行一審認定衛福部公告並非行政處分，而裁定駁回，6人提抗告，最高行政法院認為，衛福部公告是針對「國外牙醫學系畢業生」、「已通過牙醫師考試第1試」且「正等待選配分發」的人，具有規制效力，一審裁定過於速斷，廢棄裁定發回更審。

另外，9名國外牙醫畢業生也不服衛福部2023年限制實習名額僅50名的公告，也提行政訴訟請求法院廢除，且不得再依國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點規定，逕行公告限制國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發名額為固定50名。

畢業生家長曾開記者會表示，家長陳情卻不見政府釋出善意，並認為衛福部公告限制50個名額既違法又違憲，讓畢業生苦苦等不到實習機會，公告違法亂紀、違反比例原則，也剝奪畢業生考試權、工作權，也違反憲法平等權，所以才提訴訟對抗不合理的待遇。

北高行今下午4時針對6名、9名國外牙醫畢業生行政訴訟案件作出判決，均判決畢業生敗訴。