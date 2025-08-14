快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

聽新聞
0:00 / 0:00

波波醫師爭議延燒！15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

波波醫師」爭議不斷延燒，分別有6名、9名國外牙醫畢業生向法院提行政訴訟，認為衛生福利部限制每年50個實習名額的公告，毫無法源依據，請求廢除及撤銷，台北高等行政法院今判決6名、9名國外牙醫畢業生均敗訴，可上訴。

6名國外牙科畢業生提告主張，6人均是國外牙醫學系畢業生，參加我國2021年牙醫師考試第一試合格者，並已向衛福部申請臨床實作訓練，正在等待選配分發，而衛福部2022年1月11日公告規定實習名額僅50名，他們不服公告提訴願被不受理，再提行政訴訟救濟。

6人認為，他們受此公告約束，被剝奪參與臨床實作訓練的權益，也影響到日後取得合格執業醫師資格的工作權、參加第二試的考試權。衛福部公告是依據國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點規定作成，但相關規定是違法創設、增加母法醫師法及同法施行細則所沒有的限制，且違反法律保留原則、平等原則、再授權禁止原則等，請求法院撤銷公告。

北高行一審認定衛福部公告並非行政處分，而裁定駁回，6人提抗告，最高行政法院認為，衛福部公告是針對「國外牙醫學系畢業生」、「已通過牙醫師考試第1試」且「正等待選配分發」的人，具有規制效力，一審裁定過於速斷，廢棄裁定發回更審。

另外，9名國外牙醫畢業生也不服衛福部2023年限制實習名額僅50名的公告，也提行政訴訟請求法院廢除，且不得再依國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點規定，逕行公告限制國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發名額為固定50名。

畢業生家長曾開記者會表示，家長陳情卻不見政府釋出善意，並認為衛福部公告限制50個名額既違法又違憲，讓畢業生苦苦等不到實習機會，公告違法亂紀、違反比例原則，也剝奪畢業生考試權、工作權，也違反憲法平等權，所以才提訴訟對抗不合理的待遇。

北高行今下午4時針對6名、9名國外牙醫畢業生行政訴訟案件作出判決，均判決畢業生敗訴。

「波波醫師」爭議持續延燒，15名國外牙醫畢業生請求撤銷衛福部限制實習名額公告，台北高等行政法院今判敗訴。圖為本土小牙醫聯盟遊行抗議波波醫師。圖／聯合報系資料照片
「波波醫師」爭議持續延燒，15名國外牙醫畢業生請求撤銷衛福部限制實習名額公告，台北高等行政法院今判敗訴。圖為本土小牙醫聯盟遊行抗議波波醫師。圖／聯合報系資料照片

牙醫 醫學 實習 提告 衛福部 波波醫師

延伸閱讀

今年上台大86人較去年大增24人 台南一中校長分析眉角

升學成績優異 新竹高商、新竹高工逾8成錄取國立科大

聖功女中1／3錄取台清成政大 27人上醫藥護

放榜了！明道中學中投會考狀元學測後…挑戰更高自己 如願考上台大醫

相關新聞

波波醫師爭議延燒！15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

「波波醫師」爭議不斷延燒，分別有6名、9名國外牙醫畢業生向法院提行政訴訟，認為衛生福利部限制每年50個實習名額的公告，毫...

收受利益護航業者…民進黨前立委陳歐珀延長羈押 抗告遭駁確定

民進黨前立委陳歐珀涉收受不正利益護航業者，檢調今年6月搜索、查辦後，聲請羈押禁見陳獲准；陳偵查中押期到8月3日為止，檢方...

男賣帳遭詐團美人計誘出虐死 在旁「看」的他遭國民法官重判

桃園陳男賣帳戶出包，遭詐團以美人計誘出帶到大園圍毆，後將他丟回溫州公園傷重死亡，動手梁男等人今年元月間遭高院判處8至12...

他酒後無照上路撞死人 賠償485萬調解成立…國民法官今判刑5年

杜姓男子因酒駕被吊銷駕照，去年2月19日仍酒後上路，經台南下營市道174線與中正北路交岔路口時闖紅燈，追撞陳姓男子所駕自...

「1天給1萬」換不取締 金山警認包庇賭場但未收賄…法官1原因裁定續押

新北市金山警分局莊姓偵查佐涉嫌收賄包庇賭場，基隆地檢署偵查終結，依涉犯貪汙治罪條例罪嫌起訴。在押的莊男今天將移審基隆地方...

波波醫師畢業生槓上衛福部…打官司爭實習名額卻敗訴 法院理由出爐

「波波醫師」爭議不斷延燒，分別有6名、9名國外牙醫畢業生向法院提行政訴訟，認為衛生福利部限制每年50個實習名額的公告，毫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。