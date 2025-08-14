台中地院出現大陸律師爭議延燒 官司原因曝…討6800萬元貨款

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地院昨審理台灣公司對奧地利公司提告民事訴訟，因被告委任大陸籍劉姓男子擔任訴訟代理人，原告律師蔡昆洲當庭抗議且在社群揭露引起軒然大波；根據中院裁定，本案是台籍宥博公司對奧籍Baren Bike GmbH公司提給付貨款6800多萬元案，中院昨並未准許劉擔任代理人。

根據台中地院補繳裁判費裁定，原告宥博企業有限公司請求Baren Bike GmbH公司，給付貨款美金207萬3394元，依當時匯率計算，本件訴訟標的為台幣6807萬9892元。

宥博公司委任律師蔡昆洲昨在Treads上發文，表示「在台中地院驚見中國籍律師擔任訴訟代理人」，他當庭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止。」

蔡說，對造奧地利公司與其中國律師是否堅持「台灣是中國的一部分」，因此才讓中國律師來台灣開庭。他認為，這種立場，等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權，若開先例讓境外人士繞過資格審查進入我國司法體系，不只侵蝕本土律師專業，更威脅司法安全與國家安全。

台中地院表示，本件原告台灣籍公司起訴，請求被告奧地利籍公司給付貨款，法官透過外交部、駐奧地利代表處送達民事起訴狀給被告，經被告具狀並檢附劉男的中華人民共和國居民身分證，表明「指定大陸地區人民劉男為送達代收人」及「委任劉為訴訟代理人」。

中院說，法官為釐清劉男 「是否得被許可在台灣擔任被告之訴訟代理人」 ，今年5月6日發函請原告就被告的委任表示意見，為早日開庭審理，法官再通知劉男8月13日到庭調查釐清此事，並依被告提供送達代收人地址寄送開庭通知給劉男。

中院說，法院送達文件雖以被告委任狀記載形式之訴訟代理人寄送劉男，但此非謂法官已裁定許可其得為訴訟代理人。

中院指出，8月13日開庭時，法官僅就劉男是否具有相關資格詢問，劉表示自己在大陸擔任律師，也在被告公司擔任法務，因原告訴訟代理人提出質疑，法官限期2周，命劉應補正提出「任職於被告公司的證明」，並與被告公司討論是否委任為訴訟代理。

中院說，法官昨並未許可被告上開委任，開庭也未進入訴訟審理程序。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

法官 律師 奧地利

