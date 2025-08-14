收受利益護航業者…民進黨前立委陳歐珀延長羈押 抗告遭駁確定

快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民進黨前立委陳歐珀涉收受不正利益護航業者，檢調今年6月搜索、查辦後，聲請羈押禁見陳獲准；陳偵查中押期到8月3日為止，檢方聲請延長羈押，台北地院裁准延長羈押禁見2月。陳抗告，台灣高等法院今駁回確定。

北院以陳歐珀涉犯貪汙治罪條例「職務上行為收受賄賂及不正利益」罪、財產來源不明罪、洗錢防制法洗錢罪，犯罪嫌疑重大，且職務上收受賄賂罪是最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，伴隨高度逃亡風險，有相當理由足認有逃亡之虞。

陳歐珀與同案共犯、證人供述不一，北院依陳與相關證人的關係，認有串證及滅證之虞，且尚有相關犯罪事實及涉案人士待調查，又無其他侵害更小手段得以確保偵查程序順利進行，仍有延長羈押及禁止接見、通信必要，8月4日裁定延長羈押並禁見。高院認為，北院的裁定並無違誤或不當，陳主張不符合延長羈押要件的說法不可採，因此駁回。

本件源於檢、廉調查陳歐珀涉嫌從2016年到2020年間收受聯興國際不正利益，利用在立法院交通委員會的職權以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金。

2018年1月德籍「梅爾斯」貨輪撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備，陳歐珀推動修改「商港法」，將民營公司列入管理對象，以確保業者的臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失，檢廉懷疑，陳提案修法涉及利益輸送。台北地檢署今年6月搜索、約談陳歐珀共10人到案，複訊後聲押陳歐珀獲准。

民進黨前立委陳歐珀涉收受不正利益護航業者,檢調今年6月搜索、查辦後,聲請羈押禁見陳獲准;陳偵查中押期到8月3日為止,檢方聲請延長羈押,台北地院裁准延長羈押禁見2月。陳抗告,台灣高等法院今駁回確定。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委陳歐珀涉收受不正利益護航業者，檢調今年6月搜索、查辦後，聲請羈押禁見陳獲准；陳偵查中押期到8月3日為止，檢方聲請延長羈押，台北地院裁准延長羈押禁見2月。陳抗告，台灣高等法院今駁回確定。圖／聯合報系資料照

