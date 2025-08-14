機車借朋友竟引狼入室 男複製她住家鑰匙…屋內現金40萬全被偷走

李姓男子向蔡女借機車時，發現蔡女住處鑰匙和機車鑰匙串在一起，私下複製住處鑰匙，並在數日後，用複製鑰匙開門進入蔡家，偷走屋內40萬元現金。李男行竊被判刑11月，事後只還3萬元，蔡女提告求償。法官審理後，認為蔡女求償有理由，李男應賠償37萬元。全案可上訴。

判決指出，李男去年5月1日午夜11時許，騎機車蔡女的住處，再用幾天前向蔡女借用機車時，複製與機車鑰匙串在一起的蔡女住處鑰匙，擅自侵入屋內，偷走蔡女放在臥室衣櫃內的現金，以及餐桌上有裝現金的紅包袋，合計偷走40萬元，得手後騎車逃離現場。

警方查出李男涉案，製作筆錄後將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵查後，依侵入住宅竊盜罪嫌起訴李男。基隆地院審理後，判決李男11月徒刑。

李男犯案後，只還給蔡女3萬元。蔡女提起刑事附帶民事訴訟，要求李男賠償37萬元。基隆地院開庭時，李男經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀為任何聲明或陳述。

法官指出，李男在刑事庭時承認侵入蔡女住家，偷走屋內的40萬元，被判刑11月，審閱刑事案件偵審卷宗認定屬實。李男未到庭，也未提出有利於己答辯供審酌，堪信蔡女主張為真實，李男應負侵權行為損害賠償責任，蔡女請求李男給付37萬元有理由，應予准許。