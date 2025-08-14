超扯！台中運將為抽菸連鬧2超商 又跑診所逼幼童吸菸

台中市劉姓計程車司機在12日凌晨分別在全家、統一超商內要求室內吸菸，與店員發生口角，警方到場時，劉還向警員咆哮「酒駕真偉大」，有網友在網路平台分享時，也有市民認出，該名司機在隔天又跑進北屯一間診所內，除在診所內吸菸外，還逼所內幼童抽菸，家長制止後，劉還辱罵家長，警方將依妨害名譽等罪偵辦。

第五警分局在12日凌晨零時許獲報，北屯區文心路一間統一超商內有糾紛，經查，當時是劉姓司機（43歲）在店內吸菸，被店員制止後，發生口角衝突，隨後劉男自行離開店內，並未對店員有其他滋擾行為。

警方獲報到場，盤查劉男身分，確認除煙味外無酒容酒味，遂予以告誡離去，另針對涉及菸害防制法部分，將依事證函請衛生局裁罰，依法可罰2000元以上1萬元以下罰鍰。

今天又有網友在社群平台爆料，警方發現涉案的劉姓男子是先在全家超商內，要室內抽菸被制止後，事隔5分鐘再到統一超商要室內抽菸，與店員口角，驚動警方到場。

劉男在警方到場時，起初先說「沒事」，接著突然情緒失控，高分貝咆哮「來酒測阿」、「我看你有多少18萬」、「酒駕真偉大」等語。

此案經媒體披露後，又有網友認出該名劉姓司機，還稱劉隔天又跑到北屯區南興路一間鎮所內，除在診所內吸菸之外，還詢問診所內的幼童，「要不要抽菸」，家長發現後連忙制止，劉卻以髒字辱罵家長，家長也氣得報警提告。

第五警分局表示，針對劉男在公共場所抽菸，將函請衛生局依法裁罰，另外對兒童不當詢問、辱罵家長部分，將依違反兒少法、妨害名譽等罪偵辦。

第五警分局呼籲，公共場所全面禁止吸菸，另民眾遇有糾紛應理性應對，避免觸法，共同維護社會秩序與安全。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康