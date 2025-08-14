快訊

台中法院驚見「大陸律師當訴訟代理人」 移民署證實他合法入境

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台中地方法院昨天審理台商與奧地利公司民事訴訟案件，奧地利公司卻想讓一名大陸籍律師劉蓉芳擔任訴訟代理人，對造台商委任律師蔡昆洲抗議，審判長當庭未許可，命其補正資料，未進入審理程序。外界疑惑劉蓉芳是以何種身分入境台灣，移民署證實他有檢附法庭通知書，是合法來台。

移民署指出，大陸籍律師劉蓉芳有檢附台中地院民事法庭通知書等文件，申請來台進行民事訴訟，該通知書註明其為被告訴訟代理人，依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」之規定，大陸地區人民因民事訴訟經司法機關通知，須進入台灣地區進行訴訟，得申請進入台灣地區。

據了解，根據該許可辦法，大陸人士來台進行刑事案件或民事訴訟，核給停留期間15天，必要時可以申請延長，每次來台時間不得超過2個月；而申請延長則需先經法院認可。

蔡昆洲事後在社群Treads上發文，質疑對造奧地利公司是否堅持「台灣是中國的一部分」，因此才讓中國大陸籍律師來台灣開庭？話題引發熱議。

蔡指出，律師法規定，在台灣執行律師業務必須具備台灣律師資格；外國律師須經許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟。中國籍律師既不是台灣律師，也不是法律承認的外國律師，直接在法院代理，恐已屬違法執業。

蔡說，對造奧地利公司與其中國律師是否堅持「台灣是中國的一部分」，因此才讓中國律師來台灣開庭。他認為，這種立場，等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權，若開先例讓境外人士繞過資格審查進入我國司法體系，不只侵蝕本土律師專業，更威脅司法安全與國家安全。

據了解，本案為台商、大陸公司間民事訴訟，先前有經過多次調解昨才進入審理，蔡律師見中國籍劉姓律師主張自己是員工、要擔任訴訟代理人當庭反對，並請法院裁定不准劉擔任代理人。

法官考量後，先行裁示劉不准當訴訟代理人，改當送達代收人，以利後續文書送達。

台灣內政部移民署。記者翁至成／翻攝
台灣內政部移民署。記者翁至成／翻攝

蔡昆洲事後在社群Treads上發文，質疑對造奧地利公司是否堅持「台灣是中國的一部分」，因此才讓中國大陸籍律師來台灣開庭？話題引發熱議。圖／擷取自蔡昆洲Treads
蔡昆洲事後在社群Treads上發文，質疑對造奧地利公司是否堅持「台灣是中國的一部分」，因此才讓中國大陸籍律師來台灣開庭？話題引發熱議。圖／擷取自蔡昆洲Treads

律師 司法 民事訴訟

