彭振聲喪妻後「認罪」策略沒變 白仁德作證：沒與京華城的人見面

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利案，合議庭今傳喚時任台北市都市計畫委員會委員白仁德的政治大學地政學系教授作證。白仁德證稱，區域發展不一定要由京華城來「點亮」。

比較特別的是，合議庭也傳喚「因案」喪妻延後作證的台北市前副市長彭振聲出庭，彭疑心情仍未平復，請律師代表，律師未對白仁德的證詞評價。彭振聲是京華城案的被告之一，偵查中已認罪，據知，彭認罪策略迄未改變，他預計下月2日出庭證言。

沈慶京的律師蘇振文詰問白仁德時，白表示，容積獎勵的給予不易量化，可參考其他辦法辦理，但落實時仍應依法令，對於京華城公司申請回復12萬0284平方公尺樓地板「是京華城的操作，以前沒有遇過」；白說，都市「再生」與「都更」容易混淆，如果都市計畫法要給容獎就要合法，且區域發展不一定要由京華城來「點亮」。

蘇振文試圖問白仁德去年接受偵查時有無壓力「有沒有要照著他們要答案的回答？」白坦承會有點壓力，但不是蘇形容的那種「因為以前都是我在問別人」。

黃景茂的律師吳漢甡問白仁德都委會決議是「表決」、「共識決」、「無異議認可」3種的哪一種？白說，無論在林欽榮或彭振聲副市長時代都是共識決，但作成決議前，不會禁止委員發言，白並證實會前沒有人要他怎麼說、沒有和黃景茂討論過。

柯文哲的律師鄭深元問2020年5月21日大會為何找上「意見不同」的曾光宗任委員？白回應是當下他挑的，彭振聲未提出要求；鄭再問白，如果已19年的建築再等11年等拿到都更50%容獎再拆除會有何種影響？白表示地區要有經濟活動、有人才是好的。

檢察官李進榮問白仁德時，白說，都市計畫適用法律的一致性，即是依法律規辦理，在日本為了都市發展，有給1000%以上容積率的案例；都市計畫變更法律適用由幕僚先作業，都委會再綜合考量，當然以台北市標準審議最好。

李進榮說，時任都市發展局都市規劃科科長楊智盛上月稱，其於專案小組會議「會前會」前曾去政大找白仁德說明依土管條例理處理等，白表示，已無印象。