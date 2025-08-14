刑事局破遊戲「天堂」私人伺服器 營運15年削50億

刑事局查獲蔡姓主嫌等4人與中國犯嫌重製知名遊戲「天堂」，架設「撼動天堂」私人伺服器；初估營運15年來侵權市值達50億，每天連線玩家數千人，全案依著作權法等罪嫌送辦。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊，日前接獲遊戲橘子公司報案，旗下知名遊戲品牌「天堂」遊戲內容、素材等著作及商標，遭「撼動天堂」私服非法重製，且在遊戲開頭顯現「遊戲橘子」、韓國原廠公司、「天堂」等商標，遊戲內容及畫面也如出一轍，嚴重侵害遊戲橘子公司著作權及商標權。

刑事局獲報後立即與新北、台南、高雄警方共組專案小組，報請高雄地方檢察署指揮偵辦。專案小組歷經1年追查，發現集團由在台蔡姓主嫌等4人主導營運，將私人遊戲伺服器架設在新莊機房，由中國地區犯嫌提供技術及遠端連線管理，並販賣虛擬寶物牟取不法利益。

刑事警察局智慧財產權偵查大隊今天召開記者會說明，「撼動天堂」自民國99年營運至今年3月，每天連線玩家高達數千人。