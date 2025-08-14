惡作劇？不實通報旅客從天橋跌落捷運軌道 中捷：已找到造謠人送辦
台中捷運6月底接獲民眾通報，有旅客在市政府站跨站天橋跌落，摔入軌道區，中捷當時立刻暫停列車檢查，確認並無發生落軌事件，該列車因此延誤2分鐘。中捷公司今表示，經警方偵辦，日前已循線通知嫌疑人到案，將依法送辦。
中捷公司指出，6月23日下午4時許，客服中心接獲通報，有旅客跨越市政府站的跨站天橋時，跌落到下方軌道區；行控中心立刻暫停列車，請站長到現場檢視，也透過閉路電視回播，經多次確認，確定並未發生人員入侵軌道事件，才恢復列車正常運轉。
中捷公司表示，為了遏止任何影響行車安全的行為，當下立刻通報捷運警察，也向轄區分局報案，並提供通訊紀錄等資訊；警方積極偵辦後鎖定嫌疑人，8月10日已通知對方到案說明，後續將依違反社會秩序維護法送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言