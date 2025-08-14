快訊

出席行政院會槓卓榮泰 盧秀燕呼籲中央儘速恢復一般性補助款

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

惡作劇？不實通報旅客從天橋跌落捷運軌道 中捷：已找到造謠人送辦

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中捷運6月底接獲民眾通報，有旅客在市政府站跨站天橋跌落，摔入軌道區，中捷當時立刻暫停列車檢查，確認並無發生落軌事件，該列車因此延誤2分鐘。中捷公司今表示，經警方偵辦，日前已循線通知嫌疑人到案，將依法送辦。

中捷公司指出，6月23日下午4時許，客服中心接獲通報，有旅客跨越市政府站的跨站天橋時，跌落到下方軌道區；行控中心立刻暫停列車，請站長到現場檢視，也透過閉路電視回播，經多次確認，確定並未發生人員入侵軌道事件，才恢復列車正常運轉。

中捷公司表示，為了遏止任何影響行車安全的行為，當下立刻通報捷運警察，也向轄區分局報案，並提供通訊紀錄等資訊；警方積極偵辦後鎖定嫌疑人，8月10日已通知對方到案說明，後續將依違反社會秩序維護法送辦。

中捷公司2個月前接獲不實通報，佯稱有人掉落軌道，中捷當時停駛檢查，導致列車延誤約2分鐘，日前警方已通知嫌疑人到案。圖／台中捷運公司提供
中捷公司2個月前接獲不實通報，佯稱有人掉落軌道，中捷當時停駛檢查，導致列車延誤約2分鐘，日前警方已通知嫌疑人到案。圖／台中捷運公司提供

台中捷運

延伸閱讀

台大醫院3樓天橋發生火警 疑空調管線燒毀⋯無人傷

遭罷團質疑造勢動員「時薪190」 楊瓊瓔團隊駁斥：造謠

「納粹」攻防不斷…羅智強批造謠喊告 苗博雅回擊：濫用司法

台版「神隱少女」實境場景 台鐵崎頂車站將建無障礙電梯及天橋

相關新聞

被譏「治軍嚴謹」 文山一偵查隊長疑侵占公積金今遭搜索約談

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘疑侵占偵查隊公積金，涉嫌貪汙利用職務上機會詐取財物罪，今天遭台北地檢署指揮調查局新北市...

刑事局破遊戲「天堂」私人伺服器 營運15年削50億

刑事局查獲蔡姓主嫌等4人與中國犯嫌重製知名遊戲「天堂」，架設「撼動天堂」私人伺服器；初估營運15年來侵權市值達50億，每...

惡作劇？不實通報旅客從天橋跌落捷運軌道 中捷：已找到造謠人送辦

台中捷運6月底接獲民眾通報，有旅客在市政府站跨站天橋跌落，摔入軌道區，中捷當時立刻暫停列車檢查，確認並無發生落軌事件，該...

北市偵查隊長被搜索 文山一警分局：配合北檢偵辦

台北市文山一警分局陳姓偵查隊長，疑因擔任刑大偵八隊隊長期間，疑因公積金使用遭人檢舉，今早陳姓隊長遭新北市調查處帶走。

台南佃西重劃案今審理 有無民代介入關說？市府人員：沒有

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元被起訴，一審以郭...

彰化苦情姐妹靠母兄照顧成人 家暴父不聞問還爭兄工安死亡補助

彰化縣一對姐妹控訴父親在她們年幼時花天酒地，對妻兒不聞不問，還對妻子家暴，母親離婚後獨自扶養他們三兄妹，其父後來再娶，長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。