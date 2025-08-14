惡作劇？不實通報旅客從天橋跌落捷運軌道 中捷：已找到造謠人送辦

台中捷運6月底接獲民眾通報，有旅客在市政府站跨站天橋跌落，摔入軌道區，中捷當時立刻暫停列車檢查，確認並無發生落軌事件，該列車因此延誤2分鐘。中捷公司今表示，經警方偵辦，日前已循線通知嫌疑人到案，將依法送辦。

中捷公司指出，6月23日下午4時許，客服中心接獲通報，有旅客跨越市政府站的跨站天橋時，跌落到下方軌道區；行控中心立刻暫停列車，請站長到現場檢視，也透過閉路電視回播，經多次確認，確定並未發生人員入侵軌道事件，才恢復列車正常運轉。