北市偵查隊長被搜索 文山一警分局：配合北檢偵辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山一警分局陳姓偵查隊長，疑因擔任刑大偵八隊隊長期間，疑因公積金使用遭人檢舉，今早陳姓隊長遭新北市調查處帶走。

文山一警分局指出，台北地檢署指揮法務部調查局新北市調查處及警察局相關單位，搜索偵查隊陳姓隊長辦公室及住所，有關陳姓隊長涉案情節仍在釐清，分局將持續配合台北地檢署偵辦，並從嚴追究相關人員行政責任。

北檢則表示，陳姓偵查隊長疑涉違反貪污治罪條例等案件，北檢今天指揮調查局新北市調查處、台北市刑事警察大隊，持法院核發搜索票，搜索陳姓被告住處及辦公室位置。目前持續調查釐清中。本案是台北市刑事警察大隊自檢及新北市調查處接獲檢舉報。

文山一分局強調，針對員警違法、違紀案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現淨化團隊決心，以維警譽。

文山一警分局副分局長周烱宏，說明陳姓偵查隊長被搜索帶走一事。記者廖炳棋／翻攝
