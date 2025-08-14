台南佃西重劃案今審理 有無民代介入關說？市府人員：沒有

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元被起訴，一審以郭、高分別判刑13年、9年，檢辯均上訴，台南高分院今上午傳喚市府人員等4人隔離詢問，面對有無民代介入關說？市府人員說「沒有」。

台南高分院今上午勘驗2022年7月間都委會專案小組會議錄音、錄影當中，有關佃西重劃區道路截角法定圖與樁位測量不符，二段小組成員及陳情者討論畫面，在會中取消圖面截角及免於回饋的相關決議過程。

同時，合議庭也傳喚市府都發局都市計畫管理科、地政局市地重劃科等業務人員等人到庭作證，在檢方請求下，採取隔離詢問。

然而，檢辯雙方對於證人詢問內容及待證事實多所攻防，惟審判長認為交叉詰問應聚焦在是否有民代關說或公務員有無受指示辦理等情事。郭、高2人律師這才詢及其截角爭議，都發局都計科謝姓科員回答「沒有印象」，有無民代關說或公務員有無受指受辦理？他也說「沒有」。

審判長詢問郭信良對謝的證詞有無意見？郭信良說，根本不認識他。高的律師則詢問謝有無見過高進見，謝則說，沒看過。