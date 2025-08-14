被譏「治軍嚴謹」 文山一偵查隊長疑侵占公積金今遭搜索約談

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘疑侵占偵查隊公積金，涉嫌貪汙利用職務上機會詐取財物罪，今天遭台北地檢署指揮調查局新北市調查搜索約談，全案持續調查釐清涉案情節。

據悉，此案為台北市刑大自檢，及新北市調查處接獲檢舉，報請北檢指揮偵辦，2023年陳員涉嫌侵占隊上的公積金涉貪汙治罪條例第5條第1項第2款「利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者」可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣6千萬元以下罰金。

北檢今早指揮調查局新北市調查處、台北市刑事警察大隊，搜索陳俊銘住處及辦公室位置，此案目前持續調查釐清中。

文山一偵查隊長陳俊銘，為警專13期畢業、考入警大二技刑事系75期，畢業後曾任職萬華分局桂林所長、有「天下第一所」之稱的中山分局中二派出所長，及信義分局三張犁所長，後來調往警局秘書室警務正，又派往刑大偵八隊長、2024年8月調任文山一分局偵查隊隊長，期間被爆料「治軍嚴謹」，要求同仁上班離開座位要回報行蹤，警員破案獎金上繳到公積金。

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘疑涉貪汙今遭檢調搜索約談。記者蕭雅娟／翻攝
台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘疑涉貪汙今遭檢調搜索約談。記者蕭雅娟／翻攝

