被譏「治軍嚴謹」 文山一偵查隊長疑侵占公積金今遭搜索約談

台北市警局文山一分局偵查隊長陳俊銘疑侵占偵查隊公積金，涉嫌貪汙利用職務上機會詐取財物罪，今天遭台北地檢署指揮調查局新北市調查搜索約談，全案持續調查釐清涉案情節。

據悉，此案為台北市刑大自檢，及新北市調查處接獲檢舉，報請北檢指揮偵辦，2023年陳員涉嫌侵占隊上的公積金涉貪汙治罪條例第5條第1項第2款「利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者」可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣6千萬元以下罰金。

北檢今早指揮調查局新北市調查處、台北市刑事警察大隊，搜索陳俊銘住處及辦公室位置，此案目前持續調查釐清中。