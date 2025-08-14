彰化苦情姐妹靠母兄照顧成人 家暴父不聞問還爭兄工安死亡補助

彰化縣一對姐妹控訴父親在她們年幼時花天酒地，對妻兒不聞不問，還對妻子家暴，母親離婚後獨自扶養他們三兄妹，其父後來再娶，長兄也兄代父職照顧她們，但長兄卻在一場公安意外喪生，父親對兒子的喪葬事宜不聞不問，後來又來爭領兒子的賠償金，兩姐妹氣得提告父親遺棄屍體罪，並聲請免除對父親的扶養義務。

這對苦情姐妹說，其父親在她們幼時長期不在家，到處花天酒地、欠債，他們3兄妹小時候都跟著母親在戲班討生活，母親唱戲賺錢，他們就睡在戲棚後方，常看到母親以淚洗面，後來為了就學，母親讓他們寄居在叔叔家，但叔叔家一場意外大火，讓其母嚇壞，其母決定轉業從事養殖工作，把孩子帶在身邊照顧。

後來他們父親偶爾返家對其母親總是暴力相向，其母只得提出離婚，1990年其父母離婚時，其父要求監護權，但卻不照顧他們，幸好在其祖父母及叔嬸等親人照顧下，他們才能繼續求學，隔年其父即再娶，他們兄妹即去找母親一起生活。

二姐妹說，其父從沒給他們任何生活費、或學費，甚至和他們無任何互動往來，媽媽則帶著他們努力工作，搬過許多次家，哥哥也幫著媽媽照顧她們，但其母在2004年積勞成疾，因病過世，由哥哥接手照顧他們。

不幸的是，兩姐妹的哥哥也在去年因工安事故身亡，透過親友好不容才找到父親，但父親卻仍聲稱沒錢處理喪葬事宜，要她們姊妹自行處理。原本其父說要拋棄繼承，後來得知其兄因工安事故，可請領多筆費用，最後其父也領了相關費用，但卻不履行殮葬義務，甚至在哥哥出殯日，其父都未到場。

二姐妹對其父冷漠態度感到心寒，因此氣得向警方報案提告遺棄屍體罪，也提出聲請免除二姐妹對父親的扶養義務，法院通知其父出庭，其父未到庭也未提出相關書面說明。

法官認為，二妹妹父親另組家庭後已有成年兒子，且剛領走工安死亡各項補助款，目前能以自己財產維持生活，也有其家庭成員可扶養，其父還無受二姐妹扶養的必要，扶養義務既未發生，自無義務可免除，因此駁回聲請免除扶養義務之訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線