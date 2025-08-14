中國律師在台要擔任訴訟代理人 台中地院發聲了：審判長當庭未准

台中地院昨審理1起台灣公司對奧地利公司提起民事給付貨款訴訟，被告的奧地利公司委任不具台灣律師資格的大陸籍劉姓男子擔任訴訟代理人，遭原告律師蔡昆洲當庭抗議，質疑違法；台中地院表示，審判長當庭未許可劉男代理，並命其補正資料，昨未進入審理程序。

律師蔡昆洲在社群Treads上發文揭露，表示「在台中地院驚見中國籍律師擔任訴訟代理人」，他當庭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止。」

蔡指出，律師法規定在台灣執行律師業務必須具備台灣律師資格；外國律師須經許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟。中國籍律師既不是台灣律師，也不是法律承認的外國律師，直接在法院代理，恐已屬違法執業。

蔡說，對造奧地利公司與其中國律師是否堅持「台灣是中國的一部分」，因此才讓中國律師來台灣開庭。他認為，這種立場，等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權，若開先例讓境外人士繞過資格審查進入我國司法體系，不只侵蝕本土律師專業，更威脅司法安全與國家安全。

台中地院表示，民事訴訟法第68條規定訴訟代理人原則上應委任律師為之，如不具律師資格之人，現受雇於法人或非法人團體從事法務工作，經該法人或非法人團體委任為訴訟代理人，經審判長許可者，亦例外可受任為民事訴訟之訴訟代理人，此為「民事事件委任非律師為訴訟代理人許可準則」第 2條第3款所明定。

中院說，該民事訴訟被告為奧地利公司，具狀委任無台灣律師資格的大陸地區人民劉Ｏ芳為訴訟代理人，劉Ｏ芳並於中院昨13日第一次言詞辯論開庭時，表明自己以受雇於被告的法務身分擔任訴訟代理人。