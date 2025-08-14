「警察來照打！」南投男醉酒毆妻又襲警 酒醒嚇得認錯仍判5月

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣41歲梁姓男子今年2月深夜飲酒，情緒失控毆打妻子，警方獲報到場處理，梁男不但毫無悔意，反而嗆聲「警察來照打」，隨即揮拳攻擊古姓員警。南投地方法院今依妨害公務罪遭判刑5個月，緩刑2年，並須參加3場法治教育課程。

判決書指出，今年2月晚間11時30分，梁男在家中喝酒，看妻子「不順眼」便與她吵了起來，火氣一上來便揮拳攻擊。兒子擔心母親受傷，立刻撥打110報警。

轄區派出所江姓與古姓警員獲報趕到現場，梁男一見警員上門態度囂張，嗆聲「警察來照打！」古姓警員上前勸阻時，梁男突然揮拳擊中員警頭部與臉部，衝擊力道之大，打歪了密錄器吊環並擊落眼鏡，密錄器摔落地面，古姓警員耳朵、鼻子皆受挫傷。

古姓警員事後以傷害、毀損他人物品、妨害公務等罪名提告。梁男酒醒後意識到闖下大禍，主動向古姓警員道歉並賠償損失，雙方達成和解，古姓警員撤回傷害與毀損告訴，但妨害公務部分仍由法院審理。

南投地院法官審酌，梁男犯後坦承犯行，並已和解賠償，足以彌補其行為所造成的損害，且顯示已知所警惕，因此判處有期徒刑5個月，得易科罰金，緩刑2年，並須參加3場次法治教育，期望藉此杜絕再犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

梁姓男子酒醉痛毆妻子，連警察都遭暴力攻擊，酒醒後趕緊道歉，但妨害公務仍判刑5個月。示意圖／ingimage
梁姓男子酒醉痛毆妻子，連警察都遭暴力攻擊，酒醒後趕緊道歉，但妨害公務仍判刑5個月。示意圖／ingimage

