颱風前市場掃貨人潮多 竹南第二市場雞肉攤商遭竊損失近萬元

颱風侵台，各地傳統市場掃貨人潮特多，苗栗縣竹南鎮第二市場卻傳竊案。一名婦人於11日疑似趁著雞肉攤販轉身取貨之際，利用隨身包包作掩護，伸手竊走擺放在攤位上的千元鈔票，造成攤商損失約7至8千元。

據了解，周一事發當天，因為颱風即將侵台，市場生意較往常還好，被害攤商中午準備收攤時發現當日營收嚴重短少，經調閱監視器畫面後，赫然發現一名婦人趁著攤販背對時行竊，動作俐落，將壓藏在銅板底下的千元鈔票偷走。對此，被害攤商已報警處理，並將監視畫面上傳至網路社群，提醒其他商家提高警覺。