颱風前市場掃貨人潮多 竹南第二市場雞肉攤商遭竊損失近萬元
颱風侵台，各地傳統市場掃貨人潮特多，苗栗縣竹南鎮第二市場卻傳竊案。一名婦人於11日疑似趁著雞肉攤販轉身取貨之際，利用隨身包包作掩護，伸手竊走擺放在攤位上的千元鈔票，造成攤商損失約7至8千元。
據了解，周一事發當天，因為颱風即將侵台，市場生意較往常還好，被害攤商中午準備收攤時發現當日營收嚴重短少，經調閱監視器畫面後，赫然發現一名婦人趁著攤販背對時行竊，動作俐落，將壓藏在銅板底下的千元鈔票偷走。對此，被害攤商已報警處理，並將監視畫面上傳至網路社群，提醒其他商家提高警覺。
警方表示，全案獲報後已調閱相關監視影像，鎖定1輛可疑車輛，以車追人將通知涉案婦人到案說明，目前正依竊盜罪嫌偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言