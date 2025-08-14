台北市7里長被控上海旅遊受滲透來源資助 均獲不起訴

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長被控總統、立委選舉前受中國官方招待到上海旅遊，涉違反反滲透法，蘇里長、許里長另被控宴請里長、中秋節抽腳踏車、發送壽麵替徐巧芯賄選。台北地檢署今偵結，8名涉案里長犯罪嫌疑不足，均獲不起訴。

北市松山區敦化里、中正里、復勢里、福成里、慈祐里、民福里、松友里共7名里長，被控2023年6月及12月間分別到大陸上海旅遊、參訪，受中國官方人員資助，以發揮政治影響力支持特定政黨、候選人，涉反滲透法接受滲透來源資助、總統副總統選舉罷免法及公職人員選罷法罪嫌。

蘇等8人均否認犯行，里長們供稱，2023年6月上海旅遊是參加海峽論壇，順便觀光旅遊、參觀地方建設，均有支付1萬3100元的機票費，其他費用是北市送山區工商婦女會出錢，里長交流聊到選舉是閒話家常，對方有提到希望政黨輪替，但未聊到支持特定候選人，回國未幫特定候選人，行程是著秦慧珠的陳姓助理。

檢方追查，蘇等7名里長確實是自費出機票，由議員秦慧珠帶隊、陳姓助理負責行程前往上海、廈門等地，隨團參訪難任何無促進民間交流目的，雖曾會面中國官員，但無客觀證據證明接受中國資助而涉選罷法，金流也未發現特殊異常，不能因參訪期日相近選舉期日，及中國官方部分食宿招待就認為必受指示回國後支持特定候選人，無積極證據認定違反選罷法、反滲透法，犯罪嫌疑不足不起訴。

另，松山區敦化里長蘇榮文被控用松山區里長服務促進會名義，2023年8月間在海鮮餐廳開席5桌宴請松山區里長，帶領當時的立委候選人徐巧芯逐桌拜票；9月間在敦化里辦公室舉辦中秋節活動，提供里民摸彩券參加抽獎，且貼上徐巧芯提供10輛腳踏車摸彩的競選文宣，以此方式約定投票權為一定行使。信義區永春里長許蕙蘭被控在重陽敬老感恩活動張貼徐巧芯競選文宣，發放給具有投票權的65歲以上長者壽麵1包、14公斤裝垃圾袋和手提購物袋各1只。

蘇里長供稱，海鮮餐廳餐會是自掏腰包4萬元支付，徐巧芯致詞一下就走了。證人也稱，松山區里長服務促進會是國民黨台北市黨部成立，餐會目的是相互聯誼，身為國民黨籍當然支持同黨候選人，不會因為參加餐會而改變投票意向。許里長供稱，每年都有舉辦重陽敬老感恩活動，只是幫忙分送徐巧芯贈送的購物袋、壽麵，還有市議員詹為元贈送的塑膠袋及環保局活動剩下的垃圾袋給里民。