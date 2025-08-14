佯稱投資吸金近億元 台南政二代顏大鈞涉詐欺今偵結起訴

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，據統計，他涉向梁姓等5名被害人，疑吸金近億元還企圖出境，6月間在台南市街頭被警方拘提，經檢方複訊後聲押獲准，依涉詐欺罪嫌偵結起訴。

檢警調查，顏大鈞明知自己無資力，且手上並無投資項目，利用其父親顏純左前為台南市副市長身分、政商關係良好，取信於被害人，分別於2021年至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，向陳姓等5名被害人涉詐取財物，計達9198萬多元。其中，梁姓被害人於前年6月至8月間，面交37次，計達4375萬元。

然而，梁等人陸續交付鉅額予顏大鈞，但顏大鈞收到款項後，並未實際投資，反將款項用於私人用途。今年4月間起，梁等人無法聯繫顏大鈞，報警處理，警方於6月17日晚間將他拘提到案。

檢方認為，顏大鈞與各被害人原本即已認識，且他單獨、個別向各被害人佯稱有相關項目可投資，他所為並不具有對外向不特定人募資特性，與銀行法立法目的為管制真正對社會廣大不特定投資人造成難以預測危害，或對國家整體金融秩序造成廣泛負面影響大規模吸金行為，差別甚鉅。因此，檢方依涉詐欺罪嫌將他起訴。

據了解，顏大鈞稱是跟友人借錢投資或周轉事業，每個月都有還錢，但借太多、總共借多少自己也不太清楚，有些如同高利貸，壓力很大，才想出國散散心，不是要逃跑。

顏大鈞落網後，警方通知顏純左，顏純左夫妻趕往台南市刑大；顏大鈞流淚道歉，解釋沒利用政二代、父親名號、「賴清德是我乾爹」名義，或自己與台南市長黃偉哲等關係在外吸金。