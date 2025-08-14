總統府憲兵當共諜已獲減刑還上訴 高院：無可憐憫

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

戍守總統府、有「天下第一營」稱號的憲兵211營賴重宇等3名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳文豪，被控拍攝軍事機密文件賣給大陸情工人員，收賄184萬元，4人認罪，一審依貪汙治罪條例、國家安全法分別判刑5年10月至7年不等徒刑。4人上訴，台灣高等法院今改判前憲兵中士黎育爾6年7月徒刑，其餘上訴駁回。

中士退伍的賴重宇一審被判7年徒刑，上兵退伍的陳文豪被判6年5月，下士林裕凱被判5年10月，二審維持原刑度；今日獲改判的黎育爾，一審時被判6年8月徒刑，僅減刑1月。4人皆褫奪公權6年，犯罪所得沒收。

台北地檢署去年調查，通緝中的黃姓台籍男子被中共吸收，鎖定負責總統府維安的賴重宇及資通電軍上兵陳文豪下手，以金錢誘惑販賣單位機密情資，賴等人翻拍軍中資料，依「機敏程度」及提供的現役軍人數，可獲不同金額報酬。

賴重宇、陳文豪，自2022年4月起，由陳持手機翻拍資通電軍公務秘密文書，先轉傳給賴，再由賴傳給黃或中共情工人員；陳2023年退伍前，用化名探詢其他同袍有無意願提供軍中情報賺錢，並將現役軍人聯繫方式轉給賴，因同袍拒絕而未遂。

檢方去年8月收網，黃早已逃亡大陸，但查出退伍中士黎育爾、現役下士林裕凱也涉案。原來賴重宇2023年10月調離原單位前，還引介學弟黎育爾接下他的工作，繼續翻拍應秘密文件，黎育爾退伍後又傳承給林裕凱，以相同手法翻拍文件。

本案在台北地院判決後，檢方並未上訴，4名被告都針對量刑提上訴。

高院審理後認為，黎育爾犯違背職務收受賄賂罪部分，於檢察官偵查中自白，並在北院審理時繳回66萬4100元犯罪所得，他在憲兵指揮部基隆憲兵隊訊問時，主動供出共犯，檢察官才查獲林裕凱，符合貪汙治罪條例減刑規定，因此撤銷改判。

高院認為黎育爾曾擔任憲兵中士，卻違背職務收受賄賂，並邀林裕凱共犯，危害國家安全，考量他坦承犯行，繳交全部不法所得，並主動告知還有共犯，改判6年7月徒刑。

至於賴重宇、陳文豪、林裕凱及黎育爾其他部分犯罪，高院認為量刑適當，且已依貪汙治罪條例第8條第2項前段、國安法第7條第7項規定減刑，且他們都沒有「不得已」的原因，客觀上也無可憐憫之處，4人要求從輕處斷無理，因此駁回上訴。

曾戍守總統府的憲兵211營賴重宇（左，2023年11月20日中士退伍）拍攝軍事機密文件，賣給中國大陸情工人員，一、二審都判他7年徒刑，褫奪公權6年，沒收犯罪所得。資料照片。記者黃義書／攝影
曾戍守總統府的憲兵211營賴重宇（左，2023年11月20日中士退伍）拍攝軍事機密文件，賣給中國大陸情工人員，一、二審都判他7年徒刑，褫奪公權6年，沒收犯罪所得。資料照片。記者黃義書／攝影

