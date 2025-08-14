中國籍律師來台想當訴訟代理人 全律會：執行律師業務絕對不合法

台中地方法院昨審理台商與奧地利公司民事訴訟案件，奧地利公司卻想讓一名中國大陸籍劉姓律師擔任訴訟代理人，對造台商委任律師蔡昆洲當庭抗議，雖法官沒有裁准委任，但引起熱議。全國律師聯合會表示，大陸律師若來台執行律師業務，完全不可行，也絕對不合法。

蔡昆洲昨在社群Treads上發文表示，「在台中地院驚見中國籍律師擔任訴訟代理人」，他當庭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止」。蔡認為，若開先例讓境外人士繞過資格審查進入我國司法體系，不只侵蝕本土律師專業，更威脅司法安全與國家安全。

對此，全律會表示，台中律師公會已和蔡昆洲聯繫並查證，中國律師向法官請求以奧地利公司「法務」身分擔任訴訟代理人，蔡得知對方身分及國籍後當庭異議。