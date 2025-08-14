快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

聽新聞
0:00 / 0:00

中國籍律師來台想當訴訟代理人 全律會：執行律師業務絕對不合法

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中地方法院昨審理台商與奧地利公司民事訴訟案件，奧地利公司卻想讓一名中國大陸籍劉姓律師擔任訴訟代理人，對造台商委任律師蔡昆洲當庭抗議，雖法官沒有裁准委任，但引起熱議。全國律師聯合會表示，大陸律師若來台執行律師業務，完全不可行，也絕對不合法。

蔡昆洲昨在社群Treads上發文表示，「在台中地院驚見中國籍律師擔任訴訟代理人」，他當庭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止」。蔡認為，若開先例讓境外人士繞過資格審查進入我國司法體系，不只侵蝕本土律師專業，更威脅司法安全與國家安全。

對此，全律會表示，台中律師公會已和蔡昆洲聯繫並查證，中國律師向法官請求以奧地利公司「法務」身分擔任訴訟代理人，蔡得知對方身分及國籍後當庭異議。

全律會指出，雙方在法庭上爭辯，承辦法官並未同意讓中國律師擔任訴訟代理人，但讓中國律師擔任奧地利公司的送達代收人，相關訴訟文件會寄送給中國律師。全律會也強調，中國籍律師若來台執行律師業務絕對不合法。

台中地方法院。圖／聯合報系資料照片
台中地方法院。圖／聯合報系資料照片

律師 法官 奧地利

延伸閱讀

「中國籍律師」進法院當訴訟代理人…網炸鍋 司法院：有重重限制

台中地院出現中國籍律師驚動法界！陸籍無法源不得執業 港澳可申請

台中地院驚見中國大陸籍律師！檢方正式分案…追查有無違反律師法

台北中山堂2026迎90歲 辦論壇探索舞蹈與古蹟空間

相關新聞

台中地院驚見中國大陸籍律師！檢方正式分案…追查有無違反律師法

台中地院昨審理1起台商、大陸公司民事糾紛案，卻傳出1名疑中國大陸籍的劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，引起對造台籍蔡姓律師當...

台北市7里長被控上海旅遊受滲透來源資助 均獲不起訴

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長被控總統、立委選舉前受中國官方招待到上海旅遊，涉違反反滲透法，蘇里長、許里長另被控宴...

金山偵查佐進賭場玩天九牌 還索賄1天收1萬就不取締

新北市金山警分局莊姓偵查佐涉嫌貪瀆、包庇賭場，基隆地檢署偵查終結，依涉犯貪汙治罪條例收賄、圖利罪，以及刑法公務員包庇聚賭...

佯稱投資吸金近億元 台南政二代顏大鈞涉詐欺今偵結起訴

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，據統計，他涉向梁姓等5名被害人，疑吸金近億元...

颱風前市場掃貨人潮多 竹南第二市場雞肉攤商遭竊損失近萬元

颱風侵台，各地傳統市場掃貨人潮特多，苗栗縣竹南鎮第二市場卻傳竊案。一名婦人於11日疑似趁著雞肉攤販轉身取貨之際，利用隨身...

北市文山一偵查隊長遭檢舉公費運用 被新北市調處帶走

台北市文山一警分局偵查隊陳姓隊長，今天上午突然被新北市調處帶走，據了解陳被檢舉在台北市刑大偵八隊隊長任內，公費運用有問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。