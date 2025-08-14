快訊

桃園市龍潭警分局於本(8)月11日夜間執行「靜桃專案」取締改裝噪音車及酒後駕車勤務，結合桃園市環保局在龍潭區的市區設立臨時噪音檢驗站，實施聯合稽查，並於龍潭區車潮、人潮密集的中興路與大昌路周邊道路，採封閉式路檢及以警用機車執行機動攔檢方式攔查，強力取締，現場由龍潭分局長施宇峰親自率隊，展現桃警團隊維護桃園市民生活品質與環境安寧的決心，期透過上述稽查有效嚇阻改裝車輛噪音擾民問題，「靜」化桃園。

龍潭分局於8月11日夜間執行「靜桃專案」取締改裝噪音車及酒後駕車勤務。圖：警方提供

龍潭分局表示，此次勤務中針對疑似有擅自改裝車輛共攔查28輛汽、機車，其中對於攔檢不合格的13輛噪音車現場祭出罰單，總計裁罰金額達2萬8200元。另外對此項專案執法工作，警方在日常巡邏、交通稽查時發現噪音車輛，也會在攔檢時錄影拍照蒐證函報環保局，經過審核確認有改裝而無環保機關合格標誌便會開罰。

此次勤務中針對疑似有擅自改裝車輛共攔查28輛汽、機車，其中對於攔檢不合格的13輛噪音車現場祭出罰單。圖：警方提供

龍潭分局指出，該局統計今(114)年上半年執行「靜桃專案」聯合查察，攔查噪音車輛計有106部，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰69件，告發率達65.1%，龍潭警方嚴正執法，絕不放過任何打破龍潭安寧的不法車輛，有效杜絕噪音車。

龍潭分局長施宇峰表示，除了警方、環保局會全力聯手打造安寧道路外，一般民眾若發現改裝車噪音過大或危害交通行為，可以拍照、錄影蒐證，噪音部分至「行政院環境部噪音車檢舉網站」檢舉；交通違規部分則利用「桃園市政府警察局交通違規檢舉專區」向警方提出檢舉，違反者將依相關法規處罰，共同維護大眾交通安全及環境安寧的權益。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭警「靜桃專案」出擊嚴打噪音車 一晚祭出13張罰單

