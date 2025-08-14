金山偵查佐進賭場玩天九牌 還索賄1天收1萬就不取締

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市金山警分局莊姓偵查佐涉嫌貪瀆、包庇賭場基隆地檢署偵查終結，依涉犯貪汙治罪條例收賄、圖利罪，以及刑法公務員包庇聚賭、賭博罪嫌起訴。周男目前被羈押中，今天將移審基隆地方法院法官訊問。

基隆地檢署指出，金山警分局自清發現，莊姓偵查佐疑有包庇賭場等行為後報請偵辦，檢方指派檢察官周靖婷指揮新北市警局督察科靖紀小組、金山分局組成專案團隊，查出黃男自2023年12月起至2024年4月間，在新北市金山區三界壇路、仁愛路和豐漁里內等多處地點經營賭場。

莊姓偵查佐在2024年1月3日起至同年4月1日，承辦取締賭博業務。2024年2月農曆年間，莊男得知黃男在金山區經營數個天九牌賭場，他的職職是取締賭博，卻數次前往黃男經營的賭場賭博天九牌，並要求黃男在經營賭場期間，須逐日給他1萬元，作為不取締賭場的對價。

黃男答應後，2024年2月至4月間賭場共供人賭博34天，前後共交付34萬元賄款行賄莊男，換取莊男違背警察職務，包庇賭場不予查緝，使黃男得以持續坐收非法經營賭博場所利益。

檢方起訴莊男涉犯貪汙治罪條例對於違背職務行為收受賄賂、對於主管事務明知違背法令圖利他人，以及刑法公務員包庇他人供給賭博場所聚眾賭博、在公眾得出入場所賭博財物罪。全案連同在押莊男，今天移審基隆地院。

檢方也起訴黃男涉犯貪汙治罪條例對於公務人員關於違背職務行為交付賄賂、刑法意圖營利供給賭博場所聚眾賭博罪。另有5名賭博常客涉刑法賭博罪，分別向法院聲請簡易判決處刑及各附加支付公庫1萬元至5000元後給予緩起訴。

全案源自去年去年8月21日中午，蔡姓毒品通緝犯遇警盤查時，謊報哥哥的個資脫身。警方事後察覺，通報轄區警方查緝。當晚在萬里地區攔下蔡男駕駛的轎車，坐在副駕駛座的周姓偵查佐向員警表明身分，稱蔡是他的「線民」，希望和帶隊幹部「溝通」。

警方未聽信莊男說詞，逮捕蔡男歸案，並依涉縱放人犯罪嫌將莊男移送基隆地檢署偵辦。莊男被調查期間，從偵查隊改調石門分駐所任職。警方自清發現莊疑涉包庇賭博，檢察官偵查後起訴。莊男涉縱放人犯罪仍在偵查中。

檢察官今年3月12日指揮員警搜索調查時，莊男因心肌梗塞送醫，偵辦行動暫緩。莊男出院後，檢察官在6月16日偵訊後聲押。基隆地方法院法官依事證認莊男涉犯貪汙治罪條例嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，隔天裁定羈押並禁止接見、通信及受授物件。

新北市金山警分局莊姓偵查佐涉嫌包庇賭場，基隆地檢署依涉犯貪汙治罪條例等罪起訴。周男被羈押中，今天移審基隆地方法院法官訊問。本報資料照
新北市金山警分局莊姓偵查佐涉嫌包庇賭場，基隆地檢署依涉犯貪汙治罪條例等罪起訴。周男被羈押中，今天移審基隆地方法院法官訊問。本報資料照

