影／台中運將超商內抽菸 鬧完全家鬧統一遭公審

台中市劉姓計程車司機在12日凌晨時先在全家超商內，欲抽菸被店員制止，爆發口角後，被其他顧客拍下，劉事隔5分鐘後，到附近的統一超商內，又要在室內抽菸，店員前往制止又爆發口角，驚動警方到場，劉還要警員酒測，甚至要求高分貝警員酒測，咆哮「酒駕真偉大」，警方登錄資料後，涉及菸害防制法部分，函請衛生局裁處。

第五警分局在12日凌晨零時許獲報，北屯區文心路一間統一超商內有糾紛，經查，當時是劉姓司機（43歲）在店內吸菸，被店員制止後，發生口角衝突，隨後劉男自行離開店內，並未對店員有其他滋擾行為。

警方獲報到場，盤查劉男身分，確認除煙味外無酒容酒味，遂予以告誡離去，另針對涉及菸害防制法部分，將依事證函請衛生局裁罰，依法可罰2000元以上1萬元以下罰鍰。

今天又有網友在社群平台爆料，警方發現涉案的劉姓男子是先在全家超商內，要室內抽菸被制止後，事隔5分鐘再到統一超商要室內抽菸，與店員口角，驚動警方到場。

劉男在警方到場時，起初先說「沒事」，接著突然情緒失控，高分貝咆哮「來酒測啊」、「我看你有多少18萬」、「酒駕真偉大」等語。

警方呼籲，室內公共場所全面禁菸，民眾應遵守相關規定，共同維護公共空間的健康環境。