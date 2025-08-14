快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

「中國籍律師」進法院當訴訟代理人…網炸鍋 司法院：有重重限制

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

蔡姓律師昨在社群Treads上發文，指「在台中地院驚見中國籍律師擔任訴訟代理人」，他當庭反對，對方辯稱「法律又沒禁止」蔡質疑對造奧地利公司與其中國律師是否堅持「台灣是中國的一部分」，因此才讓中國大陸籍律師來台灣開庭？話題半夜在網路炸鍋。司法院表示，律師法對律師執行職務有相關資格限制，以員工身分當訴訟代理人也必須有就業事實。

司法院表示，律師法規定「在中華民國以外之國家或地區，取得律師資格之律師。」為外國律師，外國法事務律師，指的是經法務部許可執行職務及經律師公會同意入會的外國律師。至於外界質疑該名「中國籍律師」如何入境台灣、入境目的，司法院表示這牽涉其他入境法規。

司法院表示，民事事件委任非律師為訴訟代理人許可，有準則可參，包括大學法律系、所畢業；現為中央或地方機關所屬人員，經該機關委任為訴訟代理人；現受僱於法人或非法人團體從事法務工作，經該法人或非法人團體委任為訴訟代理人；經高考法制、金融法務，或其他以法律科目為主之高等考試及格；其他依其釋明堪任該事件之訴訟代理人者。

其中「現受僱於法人或非法人團體從事法務工作，經該法人或非法人團體委任為訴訟代理人者」的規定可能遭質疑濫用，司法院表示受僱必須要提出相關在職證明，並且有「就業事實」。

司法院表示，開庭前，法官都會詢問原告與被告和訴訟代理人間的關係。這名「中國籍劉姓律師」主張自己是員工、要擔任訴訟代理人，中院先行裁示劉不准當訴訟代理人，改當「送達代收人」。「送達代收人」只能收受文件，無法從事法庭活動。

司法院表示，律師法對律師執行職務有相關資格限制。記者王宏舜／攝影
司法院表示，律師法對律師執行職務有相關資格限制。記者王宏舜／攝影

