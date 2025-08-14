聽新聞
0:00 / 0:00
影／與竹聯幫8000萬債務有關？北市當鋪大門被撞破 警釐清中
26歲程姓男子前天開小貨車疑操作不慎，開上人行道後再撞上北市中山區新生北路上的一間當舖大門，程男供稱「一時踩錯油門」，但當鋪懷疑被針對提告毀損罪，警方依規定受理後偵辦。有傳聞指出，此衝撞恐跟竹聯幫借款8000萬債務有關，警方預計再次通知雙方到案釐清案情。
警方12日下午5點多獲報，新生北路一段78-1號發生車禍，現場是一輛小貨車撞上當鋪大門，釀騎樓的機車及店家柱子、玻璃窗毀損，肇事駕駛程男供稱因導航緣故誤上人行道後，誤踩油門釀倒車暴衝，但當鋪不滿他說法，認定被針對憤怒提告毀損。
事發後有傳聞指出，該間當舖股東有竹聯幫背景，事發原因是因為其中一位股東借8000萬，但不滿對方賴帳不還，小弟才開小貨車撞當舖「警告」；警方指出，目前持續掌握相關事證，將再次通知當舖方和肇事方到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言