影／與竹聯幫8000萬債務有關？北市當鋪大門被撞破 警釐清中

26歲程姓男子前天開小貨車疑操作不慎，開上人行道後再撞上北市中山區新生北路上的一間當舖大門，程男供稱「一時踩錯油門」，但當鋪懷疑被針對提告毀損罪，警方依規定受理後偵辦。有傳聞指出，此衝撞恐跟竹聯幫借款8000萬債務有關，警方預計再次通知雙方到案釐清案情。

警方12日下午5點多獲報，新生北路一段78-1號發生車禍，現場是一輛小貨車撞上當鋪大門，釀騎樓的機車及店家柱子、玻璃窗毀損，肇事駕駛程男供稱因導航緣故誤上人行道後，誤踩油門釀倒車暴衝，但當鋪不滿他說法，認定被針對憤怒提告毀損。