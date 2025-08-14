快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

聽新聞
0:00 / 0:00

影／與竹聯幫8000萬債務有關？北市當鋪大門被撞破 警釐清中

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

26歲程姓男子前天開小貨車疑操作不慎，開上人行道後再撞上北市中山區新生北路上的一間當舖大門，程男供稱「一時踩錯油門」，但當鋪懷疑被針對提告毀損罪，警方依規定受理後偵辦。有傳聞指出，此衝撞恐跟竹聯幫借款8000萬債務有關，警方預計再次通知雙方到案釐清案情。

警方12日下午5點多獲報，新生北路一段78-1號發生車禍，現場是一輛小貨車撞上當鋪大門，釀騎樓的機車及店家柱子、玻璃窗毀損，肇事駕駛程男供稱因導航緣故誤上人行道後，誤踩油門釀倒車暴衝，但當鋪不滿他說法，認定被針對憤怒提告毀損。

事發後有傳聞指出，該間當舖股東有竹聯幫背景，事發原因是因為其中一位股東借8000萬，但不滿對方賴帳不還，小弟才開小貨車撞當舖「警告」；警方指出，目前持續掌握相關事證，將再次通知當舖方和肇事方到案說明。

台北市中山區一間當舖大門被一輛小貨車撞破，當鋪方不滿提告毀損罪。記者翁至成／翻攝
台北市中山區一間當舖大門被一輛小貨車撞破，當鋪方不滿提告毀損罪。記者翁至成／翻攝
台北市中山區一間當舖大門被一輛小貨車撞破，當鋪方不滿提告毀損罪。記者翁至成／翻攝
台北市中山區一間當舖大門被一輛小貨車撞破，當鋪方不滿提告毀損罪。記者翁至成／翻攝

提告 當鋪 人行道

延伸閱讀

身障友善…蔣萬安拍板 創業補助最高累計128萬全國最高

楊柳風雨灌破台東醫院急診室大門 患者暫送他院

北市南港「畸形」停車格卡行人又壓縮車道 里長轟奇觀

楊柳颱風北市測出9級強陣風 老泉街路樹被吹倒、拉斷電桿

相關新聞

台中地院驚見中國大陸籍律師！檢方正式分案…追查有無違反律師法

台中地院昨審理1起台商、大陸公司民事糾紛案，卻傳出1名疑中國大陸籍的劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，引起對造台籍蔡姓律師當...

台北市7里長被控上海旅遊受滲透來源資助 均獲不起訴

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長被控總統、立委選舉前受中國官方招待到上海旅遊，涉違反反滲透法，蘇里長、許里長另被控宴...

金山偵查佐進賭場玩天九牌 還索賄1天收1萬就不取締

新北市金山警分局莊姓偵查佐涉嫌貪瀆、包庇賭場，基隆地檢署偵查終結，依涉犯貪汙治罪條例收賄、圖利罪，以及刑法公務員包庇聚賭...

佯稱投資吸金近億元 台南政二代顏大鈞涉詐欺今偵結起訴

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，據統計，他涉向梁姓等5名被害人，疑吸金近億元...

「警察來照打！」南投男醉酒毆妻又襲警 酒醒嚇得認錯仍判5月

南投縣41歲梁姓男子今年2月深夜飲酒，情緒失控毆打妻子，警方獲報到場處理，梁男不但毫無悔意，反而嗆聲「警察來照打」，隨即...

颱風前市場掃貨人潮多 竹南第二市場雞肉攤商遭竊損失近萬元

颱風侵台，各地傳統市場掃貨人潮特多，苗栗縣竹南鎮第二市場卻傳竊案。一名婦人於11日疑似趁著雞肉攤販轉身取貨之際，利用隨身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。