涉操作無人機入桃機禁航區 2男各改判6月與5月

中央社／ 台北14日電

連姓男子、黃姓男子多次到桃機禁航區周邊操作無人機遭訴民航法，一審判無罪，經上訴，二審認為2人行為構成危害飛航安全的其他方式，撤銷判決，各改判6月、5月，可上訴。

台灣高等法院表示，原判決認為連男、黃男無犯罪故意，且操作無人機尚未達到強暴、脅迫的強度，非屬民用航空法的「其他方法」，而判決無罪，此部分有違誤，據此撤銷改判。

高院審酌，連男、黃男不顧飛航安全，為個人商業利益，應予非難；考量連男、黃男始終否認犯罪，以及其智識、素行、經濟背景等情狀，依違反民航法危害飛航安全罪分別量處有期徒刑6月、5月，犯罪工具均沒收，本件可上訴。

本案起於，一審桃園地方法院判決，連男、黃男明知機場四周是禁止及限制無人機活動範圍，卻未向交通部民用航空局申請核准，於民國112年6月24日至7月25日間，涉嫌多次操作無人機進入桃園機場周遭管制紅區範圍。

112年7月25日，警方接獲無人機防制系統通報，警方攔停連男、黃男車輛，並收到民眾交付拾獲的無人機，警方將連男、黃男移送法辦。案經桃園地檢署依違反民航法危害飛航安全罪、刑法危害飛航安全罪等起訴。

一審認為，連男、黃男操作無人機有進入禁航區、限航區超過高度等情形，足以危害飛航安全，但難認有以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其設施的客觀行為，也無主觀犯意，僅屬民航法行政處罰範圍，判決無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

強暴 桃園機場 台灣高等法院

峨眉山騾子馱貨「累到發抖」被無人機取替 網友嘆：莫名失業待宰

男照服員是狼！夜闖寢室摸2身障女胸部 還辯稱幫忙開冷氣

朱學恒強吻鍾沛君…他人在監服刑只想賠10萬 二審判賠35萬確定

新纖打造北部最大無人機中心 預計2027年5月完工

台中地院驚見中國大陸籍律師！檢方正式分案…追查有無違反律師法

台中地院昨審理1起台商、大陸公司民事糾紛案，卻傳出1名疑中國大陸籍的劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，引起對造台籍蔡姓律師當...

台北市7里長被控上海旅遊受滲透來源資助 均獲不起訴

台北市松山區敦化里長蘇榮文等7名里長被控總統、立委選舉前受中國官方招待到上海旅遊，涉違反反滲透法，蘇里長、許里長另被控宴...

金山偵查佐進賭場玩天九牌 還索賄1天收1萬就不取締

新北市金山警分局莊姓偵查佐涉嫌貪瀆、包庇賭場，基隆地檢署偵查終結，依涉犯貪汙治罪條例收賄、圖利罪，以及刑法公務員包庇聚賭...

佯稱投資吸金近億元 台南政二代顏大鈞涉詐欺今偵結起訴

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，據統計，他涉向梁姓等5名被害人，疑吸金近億元...

「警察來照打！」南投男醉酒毆妻又襲警 酒醒嚇得認錯仍判5月

南投縣41歲梁姓男子今年2月深夜飲酒，情緒失控毆打妻子，警方獲報到場處理，梁男不但毫無悔意，反而嗆聲「警察來照打」，隨即...

颱風前市場掃貨人潮多 竹南第二市場雞肉攤商遭竊損失近萬元

颱風侵台，各地傳統市場掃貨人潮特多，苗栗縣竹南鎮第二市場卻傳竊案。一名婦人於11日疑似趁著雞肉攤販轉身取貨之際，利用隨身...

