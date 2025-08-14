涉操作無人機入桃機禁航區 2男各改判6月與5月

連姓男子、黃姓男子多次到桃機禁航區周邊操作無人機遭訴民航法，一審判無罪，經上訴，二審認為2人行為構成危害飛航安全的其他方式，撤銷判決，各改判6月、5月，可上訴。

台灣高等法院表示，原判決認為連男、黃男無犯罪故意，且操作無人機尚未達到強暴、脅迫的強度，非屬民用航空法的「其他方法」，而判決無罪，此部分有違誤，據此撤銷改判。

高院審酌，連男、黃男不顧飛航安全，為個人商業利益，應予非難；考量連男、黃男始終否認犯罪，以及其智識、素行、經濟背景等情狀，依違反民航法危害飛航安全罪分別量處有期徒刑6月、5月，犯罪工具均沒收，本件可上訴。

本案起於，一審桃園地方法院判決，連男、黃男明知機場四周是禁止及限制無人機活動範圍，卻未向交通部民用航空局申請核准，於民國112年6月24日至7月25日間，涉嫌多次操作無人機進入桃園機場周遭管制紅區範圍。

112年7月25日，警方接獲無人機防制系統通報，警方攔停連男、黃男車輛，並收到民眾交付拾獲的無人機，警方將連男、黃男移送法辦。案經桃園地檢署依違反民航法危害飛航安全罪、刑法危害飛航安全罪等起訴。

一審認為，連男、黃男操作無人機有進入禁航區、限航區超過高度等情形，足以危害飛航安全，但難認有以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其設施的客觀行為，也無主觀犯意，僅屬民航法行政處罰範圍，判決無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。